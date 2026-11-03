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Дончић не престаје да „решета“: 42 поена Мајамију, ни Адетокумбо није могао да му парира

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03.11.2026 08:03

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Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић додаје лопту током другог полувремена утакмице НБА лиге против Мајами хита, одигране у понедјељак, 2. новембра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jayne-Kamin-Oncea

Кошаркаши Лос Анђелес лејкерса савладали су на домаћем терену Мајами хит резултатом 138:117 у утакмици НБА лиге.

Лука Дончић поново је предводио тим из Калифорније и био најефикаснији играч сусрета са 42 постигнута поена.

Домаћи тим је одлучујућу предност стекао у трећој четвртини, коју је добио резултатом 32:21.

Дончић је пружио још једну сјајну партију, пошто је уз 42 поена уписао и 13 асистенција те седам скокова. Погодио је шест тројки, а већ у првој четвртини постигао је 16 поена, уз пет асистенција и четири скока.

Ово је била пета узастопна утакмица на којој је Дончић постигао најмање 37 поена. Током тог низа од пет мечева словеначки кошаркаш просјечно биљежи 43,4 поена по утакмици.

Поред Дончића, у побједничком тиму истакао се Остин Ривс са 27 поена, док је Вокер Кеслер остварио дабл-дабл учинак од 15 поена и 15 скокова.

У екипи Мајамија најефикаснији је био Јанис Адетокумбо са 30 поена, 12 скокова и седам асистенција. Клеј Томпсон постигао је 19 поена, а Бем Адебајо додао је 16.

Мајами је тако уписао пети пораз у седам одиграних утакмица ове сезоне. Српски кошаркаш Никола Јовић такође је наступио за тим са Флориде, али је за седам минута на паркету постигао два поена.

Лејкерси сада имају шест побједа и два пораза, а наредни меч играју на домаћем терену против Сакраменто кингса. Мајами ће такође у Лос Анђелесу одмјерити снаге са Клиперсима.

(РТС)

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Тагови :

кошарка

Лука Дончић

утакмица

Лос Анђелес Лејкерси

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