Ђоковић против Хиџикате за треће коло Париза и нови корак ка Торину

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће данас против Аустралијанца Ринкија Хиџикате меч другог кола мастерса у Паризу.
Тај дуел је по распореду трећи на Централном терену и вјероватно неће почети прије 15.00 часова. Резултат и најважнија дешавања из меча можете из часа у час пратити на нашем порталу.
Преокрет у исцрпљујућем дуелу са неугодним Валентином Вашероом довео је Новака Ђоковића до другог кола мастерса у Паризу, гдје га већ данас чека 25-годишњи Аустралијанац Ринки Хиџиката.
Тренутно 83. играч свијета нанизао је три побједе у француској престоници, пошто је до главног жријеба стигао кроз двије квалификационе рунде. Без изгубљеног сета елиминисао је двојицу боље рангираних ривала – Португалца Хаимеа Фарију (6:3, 6:4) и чешког тенисера Вита Коприву (7:6, 6:2).
У истом ритму Аустралијанац је направио неочекиван подвиг и у првом колу главног жријеба, гдје је прилично лако и убједљиво надиграо Италијана Лучана Дардерија, 21. играча свијета, резултатом 6:2, 6:2.
Занимљиво је да је Хиџиката, након два пораза у прва два међусобна дуела, чак три пута савладао Дардерија на овогодишњим мастерсима – у Индијан Велсу, Синсинатију и сада у Паризу.
У калифорнијској пустињи је први и још увијек једини пут у каријери стигао до осмине финала турнира из мастерс серије, док је осмина финала Ју-Ес опена 2023. године, када се у главном жријебу појавио захваљујући специјалној позивници, његов највећи успјех на гренд слем турнирима.
Пробио се тада међу првих 100 на АТП листи, а у августу наредне године био је 62. играч свијета, што је и даље његов најбољи пласман.
Евидентно је да је некадашњи студент америчког Универзитета Сјеверна Каролина специјалиста за тврду подлогу, мада ни на њој досад није освојио АТП титулу. Још увијек чека своје прво АТП финале у сингл конкуренцији.
Када је ријеч о дублу, већ је постао и гренд слем шампион – 2023. године освојио је Аустралијан опен у пару са сународником Џејсоном Кублером.
Ђоковић се са Хиџикатом састајао два пута, а оба меча одиграна су прошле године на тврдој подлози. И у Бризбејну и у Мајамију бољи је био српски тенисер, и то без изгубљеног сета. Оба сета у Бризбејну добио је резултатом 6:3, док је на мастерсу у Мајамију било 6:0, 7:6 (7:1).
Новак Ђоковић чак седам пута освајао је мастерс у Паризу (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021. и 2023. године), по чему је апсолутни рекордер.
Поред осме париске титуле и укупно 103. трофеја у каријери, српски тенисер ове године у француској престоници јури и добар резултат који би му, уколико главни конкуренти подбаце, обезбиједио учешће на Завршном АТП турниру.
Тренутно је 11. у „трци за Торино“, иза Алекса де Минора, Рафаела Ходара и Френсиса Тијафоа, а Ходаров синоћњи пораз од Каспера Руда додатно је подгријао наду међу Ђоковићевим навијачима.
Српски тенисер заостаје 294 бода за Ходаром и потребан му је пласман у полуфинале турнира у Паризу како би сакупио довољно бодова да га престигне.
За почетак, мораће данас да савлада Ринкија Хиџикату, а већ наредни ривал могао би да му буде управо Де Минор, уколико девети тенисер свијета у другом колу побиједи Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија.
(РТС)
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