Шта је најбоље јести пред спавање за миран сан?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Касна вечера, нарочито ако је обилна, може бити један од разлога због којих тешко заспите или се будите током ноћи.
Иако се проблеми са спавањем најчешће повезују са стресом, кофеином или кориштењем телефона пред одлазак у кревет, вријеме посљедњег оброка и избор намирница такође имају важну улогу у квалитету сна.
Фудбал
Огласио се голман Андоре први пут након трагедије која је потресла свијет фудбала
"Када легнете пуног стомака, организам је и даље заузет варењем хране, умјесто да се припрема за одмор. То може изазвати горушицу, враћање желудачне киселине, надимање и нелагодност, због чега је теже заспати или одржати сан", објашњава нутриционисткиња Ејми Шапиро.
Варење хране такође повећава тјелесну температуру, док је за квалитетан сан потребно да се она постепено снижава. Због тога Шапиро савјетује да између вечере и одласка на спавање прођу најмање два до три сата, посебно ако је оброк обилан.
Масна, зачињена и тешка храна дуже се вари и повећава вјероватноћу тегоба током ноћи. Умјесто тога, нутриционисткиња препоручује уравнотежену вечеру која садржи немасне протеине, поврће и сложене угљене хидрате.
Добар избор су риба или пилетина уз поврће и прилог попут интегралног пиринча, киное или батата. Сложени угљени хидрати могу допринијети осјећају опуштености и олакшати успављивање – савјетује она.
Љубав и секс
Мушкарци откривају разлоге зашто су се развели: Кап која је прелила чашу
Вечера би требало да садржи немасне протеине, поврће и сложене угљене хидрате.
Касни оброци не утичу само на сан. Према ријечима Шапиро, организам током ноћи другачије обрађује хранљиве материје, па обилна вечера може изазвати израженији пораст шећера у крви. Ако се таква навика понавља, може допринијети повећању тјелесне тежине и отежаној регулацији глукозе.
"Истовремено, недовољно сна може појачати жељу за слаткишима и храном богатом угљеним хидратима наредног дана, чиме се ствара зачарани круг лоших прехрамбених навика и неквалитетног одмора", додаје нутриционисткиња.
Шапиро савјетује кратку шетњу послије вечере, јер кретање погодује варењу и регулацији шећера у крви. Важно је и да током дана једете довољно, умјесто да прескачете оброке и највећи дио хране уносите увече, када сте већ веома гладни.
"Ако ипак осјетите глад непосредно пред спавање, нема потребе да одлазите у кревет празног стомака. Мала порција бадема или сјеменки бундеве, које садрже магнезијум, може бити прикладна ужина, док шоља биљног чаја, попут камилице, може постати дио вечерње рутине опуштања", сугерише Шапиро.
Регион
Тоне земље затрпале магистрални пут: Угрожена породична кућа
Најважније је да вечера не буде ни преобилна ни непосредно пред спавање, јер правилан распоред оброка помаже да се избјегну пробавне тегобе које ремете ноћни одмор.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
5 ч0
Здравље
9 ч0
Здравље
16 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму