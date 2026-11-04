Мушкарци откривају разлоге зашто су се развели: Кап која је прелила чашу

Аутор:АТВ редакција
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Корисница форума р/АскМен у септембру је поставила питање: "Шта су супруге престале да раде прије развода?", а објава је прикупила више од 460 гласова и 300 коментара. Због ових ствари су се мушкарци суочили са разводом брака.
Један корисник истакао је да је покушао да разговара с бившом супругом о осјећају отуђености. "Рекао сам јој да се осјећам као да смо само цимери, што није добро прихватила", написао је. У својим ранијим коментарима, каже, детаљно је описивао колико је брак био лош: "Не тврдим да сам био савршен, доста сам гријешио".
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Његова бивша супруга, према његовим ријечима, имала је другачије виђење ситуације и сматрала је да је он "одговоран за све, укључујући и пропаст Римског Царства". Описао је и промјене у заједничком животу. Примјера ради, сматрала је да прекасно иде на спавање, те да је морао да спава на душеку на поду.
Други коментатор анализирао је однос секса и блискости. "Недостатак секса није узрок, него посљедица мањка емоционалне интиме. С друге стране, мањак секса узрокује и мањак емоционалне интиме", написао је. Осталим корисницима Редита је поручио да престану да користе ријеч "сигурност" и описао је као популарну фразу без стварног значења.
Тај корисник сматра да "жене неће бити интимне с мужевима док се не осјећају сигурно ван кревета". Поставио је и неколико питања о узајамности у вези: "Ако не задовољавате његове физичке, емоционалне и менталне потребе, зашто би он радио на вашим? Ако престанете да будете интимни с њим, зашто очекујете да он буде интиман с вама?"
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Један од учесника у расправи истакао је да је одговорност за испуњавање потреба обострана и описао је специфичне ризике с којима се суочавају жене. "У идеалној вези. оба партнера настоје да задовоље потребе оног другог. Нема разлога да мушкарчеве потребе буду испред жениних", написао је.
Нагласио је да улози нису једнаки. "Жена има више да изгуби у вези с мушкарцем", сматра, те је навео трудноћу, могућност самосталног подизања дјеце и физичке ризике. Закључио је да ће мушкарац, који заслужује партнерку, "уложити труд да задовољи њене потребе, умјесто да само захтјева секс".
Још један корисник, као примјер дуговјечних бракова без физичке њежности, навео је своје старије рођаке. "Моји бака и дјед, с обје стране, спавали су у одвојеним собама", написао је и додао да их никада није видио да се додирују.
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"Понекад се брак више своди на нечију присутност и бригу него на пожуду", закључио је.
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Објаснио је да заједништво добија на вриједности у старости. "Ваши партнери ће бити ту да вас подсјете на лијекове или да вам скувају нешто када сте болесни", написао је. Ипак, истакао је да љубазност међу партнерима никада не смије нестати: "Потпуни нестанак љубазности је сасвим друга прича".
(Супержена)
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