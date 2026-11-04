БК Славија домаћин "Златне рукавице" и "Меморијала великана"

Аутор:АТВ редакција
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У Славијиној клупској сали све пршти од рада, а боксери су силно мотивисани да се на предстојећој "Златној рукавици" покажу у најбољем свјетлу.
Један од оних који ће да бране част домаћина у рингу је и Михало Ђекић који с нестрпљењем чека први звук гонга.
У Бањалуци су већ неколико дана и чланови боксерске репрезентације Србије. Хвале услове за рад у Славији, а редом ће, кажу јуришати на златне медаље током дводневног турнира у дворани Центар.
Сваки потез боксера будно прате и руски тренери Јевгениј Мицов, селектор Србије и Славијин шеф стручног штаба Вадим Новожењин.
69. издање "Златне рукавице" уједно је и повратничко Меморијала великана Боксерског клуба Славија – турнира који се тако враћа на спортску мапу.
Златну рукавицу и меморијал великана бањалучка Славија организује заједно са Боксерским савезом Србије што је још један доказ одличне међусобне сарадње.
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