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БК Славија домаћин "Златне рукавице" и "Меморијала великана"

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04.11.2026 19:57

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БК Славија домаћин "Златне рукавице" и "Меморијала великана"
Фото: АТВ

У Славијиној клупској сали све пршти од рада, а боксери су силно мотивисани да се на предстојећој "Златној рукавици" покажу у најбољем свјетлу.

Један од оних који ће да бране част домаћина у рингу је и Михало Ђекић који с нестрпљењем чека први звук гонга.

У Бањалуци су већ неколико дана и чланови боксерске репрезентације Србије. Хвале услове за рад у Славији, а редом ће, кажу јуришати на златне медаље током дводневног турнира у дворани Центар.

Сваки потез боксера будно прате и руски тренери Јевгениј Мицов, селектор Србије и Славијин шеф стручног штаба Вадим Новожењин.

69. издање "Златне рукавице" уједно је и повратничко Меморијала великана Боксерског клуба Славија – турнира који се тако враћа на спортску мапу.

Златну рукавицу и меморијал великана бањалучка Славија организује заједно са Боксерским савезом Србије што је још један доказ одличне међусобне сарадње.

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Тагови :

БК Славија

бокс

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