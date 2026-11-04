Тренер Мјалбија пред сусрет са Борцем: Искусни су и технички добри

Аутор:АТВ редакција
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Пред утакмицу против Борца у 3. колу Лиге конференција, говорио је тренер Мјалбија Андреас Бренстром. Похвалио је ривала који је искуснији у Европи од његовог тима. Ипак, Швеђани су сакупили четири бода из уводна два кола.
"Наш противник има добре резултате. Одрадили су добар посао на Исланду и против финског клуба. Добро су одиграли и у Атини. Искусни су, играли су свуда по Европи. За нас је ово први пут да смо у Европи, учимо и растемо. Радујемо се овој утакмици", рекао је Бренстром.
Наставио је са комплиментима бањалучком тиму.
"Борац је технички добар, има школоване фудбалере. Нападач је јако добар. Када изгубимо лопту, могу да буду опасни и морамо да пазимо на контранападе", истакао је тренер шведског шампиона.
Национално првенство је у финишу. Ако су лани били сензација, ове године Мјалби је подбацио. Опстанак је био највећа брига.
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"Мучимо се у лиги. Посљедње двије утакмице су биле, узели смо четири бода. Сада можемо мало да се опустимо, више не бринемо о опстанку", истакао је Бренстром.
Мјалби је из малог мјеста. Халевик има свега 1.500 становника. Тако ни стадион није по УЕФА стандардима. За европске мечеве преселили су у комшијски Хелсинборг.
"Жељели смо да играмо код куће, али наш стадион нажалост не испуњава УЕФА услове. Играмо у Хелсинборгу, близу нам је, није наша кућа, али је лијепа арена и то је довољно", додао је тренер Мјалбија.
Утакмица Мјалби - Борац у 3. колу Лиге конференција је сутра у 18.45.
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