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Конференцијска лига: Фудбалери Борца кренули за Хелсингборг

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04.11.2026 09:39

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Конференцијска лига: Фудбалери Борца кренули за Хелсингборг
Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца запутили су се ка Хелсингборгу у којем ће одмјерити снаге са шведским шампионом екипом Мјелбија.

Борчева фудбалска експедиција чартер летом са аеродрома у Маховљанима одлази за Малме, а потом их чека сат времена вожње до Хелсингборга.

“Спремни смо да одиграмо још једну добру утакмицу са циљем да остваримо позитиван резултат. Поштујемо сваког противника, али смо свјесни и својих квалитета. Надамо се најбољем.” рекао је Виктор Роган, првотимац бањалучког клуба за АТВ.

Фудбалери Борца
Фудбалери Борца
ATV

Фудбалере Борце посљедњи тренинг уочи утакмице очекује вечерас у 18.45 часова, а петанест минута раније биће одржана и конференција за новинаре.

“Црвено плаве” и на овом гостовању прати репортерска екипа АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лига Конференција

ФК Борац

ФК Мјелби

Фудбал

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