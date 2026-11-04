Конференцијска лига: Фудбалери Борца кренули за Хелсингборг

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца запутили су се ка Хелсингборгу у којем ће одмјерити снаге са шведским шампионом екипом Мјелбија.
Борчева фудбалска експедиција чартер летом са аеродрома у Маховљанима одлази за Малме, а потом их чека сат времена вожње до Хелсингборга.
“Спремни смо да одиграмо још једну добру утакмицу са циљем да остваримо позитиван резултат. Поштујемо сваког противника, али смо свјесни и својих квалитета. Надамо се најбољем.” рекао је Виктор Роган, првотимац бањалучког клуба за АТВ.
Фудбалере Борце посљедњи тренинг уочи утакмице очекује вечерас у 18.45 часова, а петанест минута раније биће одржана и конференција за новинаре.
“Црвено плаве” и на овом гостовању прати репортерска екипа АТВ-а.
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