Аутор:АТВ редакција
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Фудбалер Омладинца из Нових Бановаца Стефан Станојевић доживио је прелом ноге током прославе гола своје екипе.
Фудбалери Омладинца из Нових Бановаца славили су против Доњег Срема резултатом 3:2 у 11. колу Војвођанске лиге Југ, али је утакмицу, уместо спортског тријумфа, обележила и стравична повреда једног играча.
Публика је имала прилику да види праву голеаду, чак пет погодака и драматичну завршницу. Омладинац је три пута долазио до предности, док се Доњи Срем упорно враћао у меч. Ипак, последњу реч имао је домаћи тим!
Послије велике гужве у казненом простору, након изведеног корнера, Жакула се најбоље снашао и затресао мрежу за коначних 3:2. Услиједило је велико славље фудбалера Омладинца, али је радост убрзо прекинута сценом којој се нико није надао.
Док су његови саиграчи трчали да прославе побједнички погодак, Стефан Станојевић доживио је тешку повреду. Приликом проклизавања сломио је ногу, а призор са терена био је изузетно потресан.
Из клуба су навели да је терен био мокар, као и да је Станојевићу копачка остала заглављена у земљи, у једној од рупа на терену, што је довело до несрећног исхода.
Омладинац се након утакмице огласио емотивном поруком подршке повријеђеном фудбалеру:
"Стефане, уз тебе смо! Желимо ти брз и успјешан опоравак и једва чекамо дан када ћемо те поново видјети на терену у нашем зеленом дресу", поручили су из клуба.
Упозорење: Снимак у наставку приказује тешку повреду фудбалера и може бити узнемирујућ за гледаоце (1:32:10).
(Курир)
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