Рекорд ПСЖ-а, нестваран преокрет Јунајтеда

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Манчестер Јунајтеда успјели су да прекину свој црни низ од девет утакмица без побједе у свим такмичењима, пошто је вечерас у 4. колу Лиге шампиона нестварним преокретом с 3:2 савладао Рому на Олд Трафорду.
Црвени ђаволи су у овој утакмици били надомак новог пораза, пошто је Рома до самог финиша водила с 2:1, али онда је Матеус Куња постигао два гола за преокрет домаћих.
Рома је у Манчестер стигла у одличној форми. Римљани су с 28 голова у 10 кола најефикаснија екипа Серије А, а то су на Олд Трафорду потврдили већ у првих 17 минута.
Керик је направио неколико промјена након пораза од Челсија. Лисандро Мартинез је остао изван поставе, а у одбрани је прилику добио млади Ајден Хевен. У везу се након повреде вратио Коби Маино, који је први пут заиграо у пару с Карлосом Балебом.
У нападу није било промјена. Бруно Фернандеш играо је иза Брајана Мбеумоа, а на крилима су били Амад Диало и Матеус Куња.
Вучица је повела већ у 11. минуту преко Матиаса Соулеа, који је одмах на старту утишао Театар снова, а није се дуго чекало ни на други гол.
Постигао га је Донyел Мален у 17. минуту с бијеле тачке.
У наставку Јунајтед успијева да се врати у утакмицу, пошто је Бруно Фернандеш из пенала смањио на 2:1 у 58. минуту. Тада је погодио из другог покушаја јер је једанаестерац одлуком судије поновљен.
Неколико минута касније Мбеумо је могао поравнати, али је погодио обје стативе гола Роме у ситуацији један на један са Васкезом.
Ипак, Јунајтед је након тога успио да поравна на 2:2, пошто је у 82. минуту мрежу Роме затресао Матеус Куња, а Бразилац се потом промовисао у хероја Јунајтеда још једним голом за лудницу на трибинама.
У 86. минуту је изашао пред голмана Роме искоса с десне стране и шутирао у његов ближи угао, а тако и погодио за 3:2.
У исто вријеме, фудбалери ПСЖ-а поставили су рекорд Лиге шампиона. Против Виљареала забили су четири гола за само 17 минута, што је најбрже у историји такмичења, а на крају су Жуту подморницу на њеном терену декласирали са 6:0.
Гости су повели у 9. минуту, када је Жоао Невеш постигао гол након корнера. Услиједили су голови Десиреа Дојеа у 12., Сенија Маулуа у 13. и Фабијана Руиза у 17. минуту.
Претходни рекорд држао је Реал Мадрид, који је 2011. године против Динама из Загреба четири гола забио за 20 минута и славио 6:2.
ПСЖ је до рекорда стигао без неколико кључних играча. Због повреда нису играли Османе Дембеле, Маркињос и Нуњо Мендеш, а Квича Кваратскелиа је ван терена због пуцања укрштених лигамената кољена.
Преостала два гола постигли су Фабиан Руиз у 50. и Давид Болy у 78. минуту сусрета за коначних 6:0.
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