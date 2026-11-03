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Рекорд ПСЖ-а, нестваран преокрет Јунајтеда

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03.11.2026 23:06

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Манчестер јунајтед - Рома
Фото: Tanjug/AP Photo/Jon Super

Фудбалери Манчестер Јунајтеда успјели су да прекину свој црни низ од девет утакмица без побједе у свим такмичењима, пошто је вечерас у 4. колу Лиге шампиона нестварним преокретом с 3:2 савладао Рому на Олд Трафорду.

Црвени ђаволи су у овој утакмици били надомак новог пораза, пошто је Рома до самог финиша водила с 2:1, али онда је Матеус Куња постигао два гола за преокрет домаћих.

Рома је у Манчестер стигла у одличној форми. Римљани су с 28 голова у 10 кола најефикаснија екипа Серије А, а то су на Олд Трафорду потврдили већ у првих 17 минута.

Керик је направио неколико промјена након пораза од Челсија. Лисандро Мартинез је остао изван поставе, а у одбрани је прилику добио млади Ајден Хевен. У везу се након повреде вратио Коби Маино, који је први пут заиграо у пару с Карлосом Балебом.

У нападу није било промјена. Бруно Фернандеш играо је иза Брајана Мбеумоа, а на крилима су били Амад Диало и Матеус Куња.

Вучица је повела већ у 11. минуту преко Матиаса Соулеа, који је одмах на старту утишао Театар снова, а није се дуго чекало ни на други гол.

Постигао га је Донyел Мален у 17. минуту с бијеле тачке.

У наставку Јунајтед успијева да се врати у утакмицу, пошто је Бруно Фернандеш из пенала смањио на 2:1 у 58. минуту. Тада је погодио из другог покушаја јер је једанаестерац одлуком судије поновљен.

Неколико минута касније Мбеумо је могао поравнати, али је погодио обје стативе гола Роме у ситуацији један на један са Васкезом.

Ипак, Јунајтед је након тога успио да поравна на 2:2, пошто је у 82. минуту мрежу Роме затресао Матеус Куња, а Бразилац се потом промовисао у хероја Јунајтеда још једним голом за лудницу на трибинама.

У 86. минуту је изашао пред голмана Роме искоса с десне стране и шутирао у његов ближи угао, а тако и погодио за 3:2.

У исто вријеме, фудбалери ПСЖ-а поставили су рекорд Лиге шампиона. Против Виљареала забили су четири гола за само 17 минута, што је најбрже у историји такмичења, а на крају су Жуту подморницу на њеном терену декласирали са 6:0.

Гости су повели у 9. минуту, када је Жоао Невеш постигао гол након корнера. Услиједили су голови Десиреа Дојеа у 12., Сенија Маулуа у 13. и Фабијана Руиза у 17. минуту.

Претходни рекорд држао је Реал Мадрид, који је 2011. године против Динама из Загреба четири гола забио за 20 минута и славио 6:2.

ПСЖ је до рекорда стигао без неколико кључних играча. Због повреда нису играли Османе Дембеле, Маркињос и Нуњо Мендеш, а Квича Кваратскелиа је ван терена због пуцања укрштених лигамената кољена.

Преостала два гола постигли су Фабиан Руиз у 50. и Давид Болy у 78. минуту сусрета за коначних 6:0.

Резултати и стријелци:

  • Атлетико Мадрид - Бајерн Минхен 0:2 (Карл 54', Лаимер 74')
  • Барселона - Астон Вила 3:0 (Јамал 7', Рафиња 52', 64')
  • Фејнорд - Интер 0:3 (Бисек 8', Еспосито 34', Зјелински 54')
  • ЛАСК - Слован 4:0 (Молгард Јоргенсен 19', 37', Љубичић 44', Адениран 48')

Раније одиграно:

  • Галатасарај - Штутгарт 2:0 (Батраков 12', 15')
  • Шахтјор - Спортинг 0:1 (Доумбиа 59').

(Кликс)

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Тагови :

Лига шампиона

Манчестер јунајтед

ПСЖ

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