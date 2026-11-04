Новинар “Марке” Виктор Ромеро за АТВ: Шпанија у сузама након смрти Хесуса де Мигела

Аутор:Никола Лучић
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Шпанија је у сузама након смрти нападача Тенерифеа Хесуса де Мигела.
Трагична вијест све је оставила без текста, а о тешким данима за шпански фудбал за АТВ је говорио новинар шпанске “Марке” Виктор Ромеро.
“То је, без сумње, вјероватно најтрагичнија вијест у шпанском фудбалу у посљедњих неколико година. Призор који, искрено, нико од нас није навикао да види на фудбалском терену. Нико не помишља да ће фудбалер изаћи на терен да одигра утакмицу и да ће током те исте утакмице изгубити живот. Заиста је тешко и замислити тако нешто. Био је ово веома тежак дан, како за редакцију листа “Марка”, тако и за читав шпански фудбал. Шпански фудбалски савез је, у знак жалости због Демијеве смрти, суспендовао све утакмице Купа које су биле заказане до шестог новембра. Читав шпански, али и свјетски фудбал, ујединио се како би пружио подршку Тенерифама и породици, којима је та подршка сада толико потребна. Видјели смо небројено много навијача који су писали пјесме у част Хесуса де Мигела. У редакцију су нам стигле и неке од тих пјесама, које су навијачи Тенерифеа написали у знак сјећања на свог фудбалера”, рекао је Ромеро у разговору за АТВ.
Ударац је ово, каже, од којег ће се сви тешко опоравити.
“Искрено, ово је био веома тежак ударац, један од оних догађаја за које никада не помишљате да ћете их доживјети. Мислим да су ово посебно тешке недјеље за Шпанију, јер смо прошле седмице имали жељезничку несрећу, а сада се суочавамо и са смрћу једног фудбалера, што је такође изузетно ријетка трагедија. Ово су недјеље жалости и тешки дани за Шпанију. У овом тренутку једино што можемо да урадимо јесте да пружимо подршку породици, најближима, Тенерифама и читавој породици шпанског фудбала, јер је ово заиста био веома тежак призор и велики ударац. Видјећемо колико ће нам времена бити потребно да све ово преболимо. Искрено, веома је тешко”, рекао је Ромеро.
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