Челенџ куп: Одбојкашице Борца поражене од шампиона Финске

Аутор:Јована Кецман
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Иако европски деби није крунисан побједом одбојкашице Борца нису разочарале.
Поражене су од шампиона Финске екипе Фајфер Кусамо, али су показале жељу и борбеност на паркету. На крају је било 25:17, 25:17 и 25:18. Оно што посебно радује јесте испуњена дворана Борик и подршка која није изостала током цијелог меча.
Фантастично је било. Домаћини су урадили сјајан посао на организацији. Ми волимо овакву атмосферу иако се моје играчице нису најбоље снашле на почетку јер нису навикле да играју у оваквом амбијенту. У сваком случају честитке домаћину на атмосфери и лијепом дочеку
За клуб који је настао тек прије пет година, излазак на међународну сцену потврда је доброг рада. Велико је ово искуство за одбојкашице Борца које су за тако кратак период добиле прилику да играју и ван домаћих оквира.
Реванш у Финској је четвртог новембра. Прије тога црвено-плаве ће у суботу дочекати Бимал јединство у оквиру петог кола Премијер лиге.
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