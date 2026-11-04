Породила се најљепша жена из свијета Формуле 1

Аутор:АТВ редакција
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Шарл Леклер постао је отац, његова супруга Александра родила је дјевојчицу иако овај пар никада трудноћу званично није потврдио, фотографије говоре више од хиљаду ријечи.
Возач Ферарија у Формули 1, Шарл Леклер, добио је прво дијете са Александром Леклер, а срећне вијести су родитељи подијелили одмах на друштвеним мрежама и успут открили и име бебе.
Подијелили су преслатку фотографију сићушних стопала новорођене дјевојчице, која вире испод ружичастих плетених панталоница, док беба лежи на ћебету.
"Бјанка. 3. 11. 2026", написали су у опису објаве постављене на профилу на ком их прати око 30 милиона људи укупно.
Дирљива објава изазвала је лавину честитки и лијепих жеља, а фанови су пожурили да честитају новопеченим родитељима.
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Леклер и Александра вјенчали су се на приватној церемонији у Монаку у фебруару, свега неколико месеци након што су у новембру 2025. објавили веридбу.
Њиховом псу, јазавичару Леу, припала је посебна улога током просидбе. На огрлици је носио плочицу са поруком: "Тата жели да те ожени!"
Леклер је раније признао да, упркос згуснутом распореду у Формули 1, намерава да проводи што више времена код куће уочи рођења дјетета. Овог викенда на програму је Велика награда Бразила, преноси б92.
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