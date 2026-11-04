Logo

Породила се најљепша жена из свијета Формуле 1

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 14:48

Коментари:

0
Александра Сен Мле, супруга возача Ферарија Шарла Леклера из Монака, стиже у падок пре првог слободног тренинга пред Велику награду Италије у недељу, на стази Монца, Италија, петак, 4. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Luca Bruno

Шарл Леклер постао је отац, његова супруга Александра родила је дјевојчицу иако овај пар никада трудноћу званично није потврдио, фотографије говоре више од хиљаду ријечи.

Возач Ферарија у Формули 1, Шарл Леклер, добио је прво дијете са Александром Леклер, а срећне вијести су родитељи подијелили одмах на друштвеним мрежама и успут открили и име бебе.

Подијелили су преслатку фотографију сићушних стопала новорођене дјевојчице, која вире испод ружичастих плетених панталоница, док беба лежи на ћебету.

"Бјанка. 3. 11. 2026", написали су у опису објаве постављене на профилу на ком их прати око 30 милиона људи укупно.

Дирљива објава изазвала је лавину честитки и лијепих жеља, а фанови су пожурили да честитају новопеченим родитељима.

Берни Еклстон

Свијет

Огласио се Еклестон послије хапшења, милијардер објаснио откуд сачмара у авиону

Леклер и Александра вјенчали су се на приватној церемонији у Монаку у фебруару, свега неколико месеци након што су у новембру 2025. објавили веридбу.

Њиховом псу, јазавичару Леу, припала је посебна улога током просидбе. На огрлици је носио плочицу са поруком: "Тата жели да те ожени!"

Леклер је раније признао да, упркос згуснутом распореду у Формули 1, намерава да проводи што више времена код куће уочи рођења дјетета. Овог викенда на програму је Велика награда Бразила, преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Формула 1

Шарл Леклер

Дијете

Александра Леклер

Коментари (0)

Прочитајте више

Трка за велику награду Холандије у Формули 1

Остали спортови

Хаос на стази: Прекинута трка Формуле 1, Ферстапен се "закуцао" у зид!

2 мј

0
Ралф Шумахер и његов момак Ејтан

Сцена

Ралф Шумахер и партнер стали на луди камен, син му био кум

5 мј

0
Михаел Шумахер легендарни њемачки возач Формуле 1

Ауто-мото

Потврђене црне слутње о Михаелу Шумахеру?

6 мј

0
Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка

Свијет

Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка

1 мј

0

Више из рубрике

Иако европски деби није крунисан побједом одбојкашице Борца нису разочарале. Поражене су од шампиона Финске екипе Фајфер Кусамо, али су показале жељу и борбеност на паркету. На крају је било 25:17, 25:17 и 25:18. Оно што посебно радује јесте испуњена дворана Борик и подршка која није изостала током цијелог меча.

Остали спортови

Челенџ куп: Одбојкашице Борца поражене од шампиона Финске

5 д

0
Млада атлетичарка погинула у језивом судару возова

Остали спортови

Млада атлетичарка погинула у језивом судару возова

6 д

0
Шокантан снимак с терена: Тренер усред меча жестоко ударио малољетну одбојкашицу

Остали спортови

Шокантан снимак с терена: Тренер усред меча жестоко ударио малољетну одбојкашицу

1 седм

0
Карате

Остали спортови

Карате: "Кастра опен" окупио више од 700 такмичара

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима