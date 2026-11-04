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Одобрене клиничке пробе за нове вакцине против еболе

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04.11.2026 18:41

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Фото: pexels/Laura Beauty Designer | Brasil

Свјетска здраствена организација (СЗО) одобрила је клиничке пробе за двије нове вакцине против еболе.

"Пробе су почеле протеклог мјесеца са вакцином `Ервебо` која је одобрена у борби против вируса еболе, али не и за врсту `Бундибугјо` који се шири у Конгу. Стручна група СЗО данас је препоручила да се додају двије вакцине за пробу", рекао је генерални директор СЗО Тедрос Аданом Гебрејесус.

Напоменуо је да су вакцине моћно оруђе али нису замијена за доказане мјере за спашавање живота, а то су рана дијагноза и њега, праћење контаката, изолација, безбједне и достојанствене сахране и искрено опхођење са заједницама.

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Из афричког Центра за контролу и превенцију обољења почетком седмице је саопштено да је од еболе умрло 5.300 особа, од чега већина у Демократској Републици Конго.

Потврђена су 10.444 случаја еболе уз стопу смртности већом од 50 одсто, преноси АФП.

(Срна)

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Тагови :

Ебола вирус

Вакцина

ебола

СЗО

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