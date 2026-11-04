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У Сани пронађено тијело жене

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04.11.2026 17:43

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Утапање
Фото: АТВ

Полицијској станици Нови Град јутрос је пријављено да је у кориту ријеке Сане пронађено тијело жене, која је идентификована, потврђено је Срни у приједорској Полицијској управи.

"У ријеци Сани на подручју Новог Града пронађено је тијело жене чији су иницијали Б.Ј. (59)", изјавила је Срни главни тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор Слађана Марић.

Она је навела да је дежурни тужилац наредио обдукцију ради утврђивања узрока смрти.

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(Срна)

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Тагови :

пронађено тијело

Ријека Сана

ПУ Приједор

утапање

ОЈТ Приједор

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