У Сани пронађено тијело жене

Аутор:АТВ редакција
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Полицијској станици Нови Град јутрос је пријављено да је у кориту ријеке Сане пронађено тијело жене, која је идентификована, потврђено је Срни у приједорској Полицијској управи.
"У ријеци Сани на подручју Новог Града пронађено је тијело жене чији су иницијали Б.Ј. (59)", изјавила је Срни главни тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор Слађана Марић.
Она је навела да је дежурни тужилац наредио обдукцију ради утврђивања узрока смрти.
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