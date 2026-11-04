Закон у припреми: Слање фотографије полног органа постаје казнено дјело

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска припрема измјене Казненог закона којима ће своје законодавство ускладити с европском директивом о сузбијању насиља над женама и насиља у породици.
Међу новинама које се најављују посебно се издваја кажњавање слања нежељених фотографија и видеоснимака полних органа путем интернета и друштвених мрежа.
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Министар правосуђа, управе и дигиталне трансформације Дамир Хабијан потврдио је да је у току припрема законских измјена којима би се обухватили различити облици дигиталног сексуалног узнемиравања.
Према европској директиви, слање сексуално експлицитног садржаја без пристанка примаоца требало би бити кажњиво уколико такво понашање може изазвати озбиљну психолошку штету. Конкретни услови и казне биће дефинисани измјенама хрватског Казненог закона.
Законске измјене неће се односити само на нежељено слање експлицитног садржаја. Предвиђено је и проширење заштите од неовлаштеног објављивања интимних фотографија и снимака.
Хрватски Казнени закон већ од 2021. године предвиђа затворску казну до три године за неовлаштено дијељење полно експлицитних снимака које су настале уз пристанак особе која је снимана, али су биле намијењене искључиво приватној употреби.
Новим правилима заштита би била проширена и на фотографије, као и на садржаје креиране или измијењене помоћу вјештачке интелигенције.
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То се посебно односи на такозване дипфејк садржаје, односно снимке на којима се нечије лице или тијело без пристанка приказује у измишљеним сексуално експлицитним ситуацијама.
Кажњива би могла бити и пријетња објављивањем таквог материјала.
Планиране измјене обухватиће и друге облике дигиталног насиља. Међу њима су увођење кривичних дјела интернетског ухођења, узнемиравања путем дигиталних технологија и одређених облика неовлаштеног објављивања личних података.
За кривично дјело интернетског ухођења предвиђено је прописивање максималне казне од најмање годину дана затвора.
Говорећи о потреби измјена закона, Хабијан је указао на брз развој технологије и чињеницу да правни прописи често не прате довољно брзо нове облике злоупотреба.
"Технологија иде јако брзо, а нормативни дио понекад касни за тим", изјавио је хрватски министар.
Радна група за припрему законских измјена формирана је у априлу, а њихово усвајање очекује се током првог тромјесечја 2027. године.
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Хрватска, као и остале чланице Европске уније, обавезна је европску директиву пренијети у своје национално законодавство најкасније до 14. јуна 2027. године.
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