Стеван Гарић изручен у БиХ, спроведен у Окружни суд у Источном Сарајеву

Аутор:Огњен Матавуљ
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Стеван Гарић (33) из Милића, који је ухапшен на Кипру по међународној потјерници за учешће у покушају убиства Слободана Васиљевића у Шековићима, изручен је правосуђу БиХ, сазнаје АТВ.
Гарићева екстрадиција реализована је 28. октобра на Аеродрому у Сарајеву, када је предат у надлежност Судске полиције Републике Српске. Одмах је смјештен у притвор КПЗ-а у Источном Сарајеву и данас је одржано рочиште за разматрање притвора.
Подсјетимо, Гарић је у септембру ухапшен на аеродрому у Ларнаки, након што је летом из Београда слетио на Кипар. Током пасошке контроле утврђено је да за њим активна црвена потјерница.
Потјерницу је расписао Окружни суд у Источном Сарајеву пред којим се против Гарића води кривични поступак по оптужници за покушај убиства Слободана Васиљевића, који је брутално претучен 2. јуна 2019. године испред православне цркве у Шековићима.
За покушај убиства оптужено је осам особа, од којих је Стефан Радовановић, послије споразумног признања кривице осуђен на четири године затвора. У првостепеном поступку Стеван Гарић и Миљан Милић осуђени су на по 25 мјесеци затвора и суд је дјело преквалификовао у наношење тјелесних повреда, док је петорицу оптужених ослободио оптужбе.
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Ту пресуду је укинуо Врховни суд Републике Српске и поступак вратио на поновно суђење Окружном суду у Источном Сарајеву. Будући да се није одазивао на рочишта за Гарићем је расписана потјерница.
Поступак против њега је раздвојен у односу на остале оптужене којима је суђење у току. Оптужени су Миљан Милић, Небојша Петковић, Милутин Кандић, Горан Чалмић, Небојша Озимковић и Славиша Јурошевић.
Према оптужници Слободан Васиљевић нападнут је између 1. и 2. јуна 2019. године испред дворишта православне цркве у Шековићима.
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Кобне вечери дио оптужених сачекао је Васиљевића да изађе из парохијског дома. Милић му је први пришао и из своје јакне извадио металну шипку, којом је Васиљевића ударио у главу, усљед чега је пао на асфалт. Потом су Милић и Радовановић наставили заједно да га ударају, и то Милић металном шипком и ногама, а Радовановић ногама, наводи се у оптужници.
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Додаје се да је у том тренутку до Васиљевића, који је лежао на асфалту, дотрчао Јурошевић, заједно са Гарићем, Петковићем, Кандићем и Чалмићем, који су наставили са бруталним премлаћивањем. Васиљевић је задобио тешке повреде, међу којима и прелом лобање због којег је завршио у коми.
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