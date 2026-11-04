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Амбасада САД-а издала упозорење због сутрашњих протеста у Француској

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04.11.2026 17:56

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Демонстрант држи француску заставу током протеста против раста трошкова живота у Лиону, у Француској, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Амбасада Сједињених Америчких Држава у Француској упозорила је на сутрашње протесте и својим држављанима савјетовала да избјегавају већа окупљања.

"Протести, демонстрације и митинзи настављају се широм Француске. Штрајк је најављен за сутра у више сектора и обухватиће просвјетне и раднике у здравству те државне службенике и јавни саобраћај широм Француске", наводи се у саопштењу.

Истакнуто је да би се протести могли проширити и ван предвиђених рута те да би могли бити настављени и током викенда.

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Европу је током јесени захватио талас протеста због раста трошкова живота.

Демонстрације у Француској почеле су средином септембра када су ученици средњих школа из предграђа Париза изашли на улице са захтјевом за боље услове образовања.

Потом су им се придружили разни синдикати и протести су се потом проширили на друге регионе у Француској и Европи.

(СРНА)

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Тагови :

Француска

протести у Француској

амбасада

Америка

Упозорење

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