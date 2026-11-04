Амбасада САД-а издала упозорење због сутрашњих протеста у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Амбасада Сједињених Америчких Држава у Француској упозорила је на сутрашње протесте и својим држављанима савјетовала да избјегавају већа окупљања.
"Протести, демонстрације и митинзи настављају се широм Француске. Штрајк је најављен за сутра у више сектора и обухватиће просвјетне и раднике у здравству те државне службенике и јавни саобраћај широм Француске", наводи се у саопштењу.
Истакнуто је да би се протести могли проширити и ван предвиђених рута те да би могли бити настављени и током викенда.
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Европу је током јесени захватио талас протеста због раста трошкова живота.
Демонстрације у Француској почеле су средином септембра када су ученици средњих школа из предграђа Париза изашли на улице са захтјевом за боље услове образовања.
Потом су им се придружили разни синдикати и протести су се потом проширили на друге регионе у Француској и Европи.
(СРНА)
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