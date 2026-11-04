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Студенте напали палицама и сјекиром, више њих повријеђено

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04.11.2026 17:40

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Грчки полицијски аутомобил паркиран на улици у Родосу, у Грчкој, приказује локалну архитектуру.
Фото: Matti Karstedt/Pexels

Најмање троје студената повријеђено је данас у кампусу Универзитета у Атини, од којих један тешко, када је више од 50 људи са палицама упало на студентски скуп и бацило молотовљеве коктеле и петарде.

Један свједок је рекао да је један од студената повријеђен у нападу сјекиром на одсјеку за математику Националног универзитета у Атини, док су преосталих двоје повријеђени када су на њих бачени молотовљеви коктели, пренијела је Прототема.

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Повријеђени студенти су пребачени у болницу, а Катимерини је јавио да ће студент који је нападнут сјекиром бити оперисан након што му је нанијета тешка повреда бутине.

Администрација Универзитета саопштила је да је у сталној комуникацији са обезбјеђењем, док се улажу напори да се идентификују починиоци напада.

(Танјуг)

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Тагови :

Атина

Грчка

студенти

физички напад

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