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Веома опасан: У мору недалеко од Сплита пронађен плави азбест

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04.11.2026 17:26

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Фото: АТВ

У мору недалеко од Сплита пронађен је плави азбест током радова на санацији плаже Косица.

Азбест је пронађен у мору у Врањицу гд‌је се налази бивша фабрика "Салонит", која представља дугогодишњи еколошки и здравствени проблем због присутности опасног азбеста, преносе хрватски медији.

Посланик странке "Можемо" у хрватском Сабору Душица Радојчић изјавила је да је санација "Салонита", урађена прије 15 година, подразумијевала тек премјештање отпада на друге локације, а да се и даље ту налазе азбестне кровне плоче и да се унутар ње изводе радови.

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"Врањичани знају што значи умирати од азбеста и данас живе у страху од болести и смрти", рекла је Радојчићева, наводећи да је до сада умрло око 400 Врањичана.

Она је најавила да ће од ресорног министарства тражити да "Салонит" буде уврштен као црна тачка у План управљања отпадом.

Радојчићева, њене страначке колеге и локални активисти данас су затражили хитну интервенцију државе.

Плави азбест се сматра једним од најопаснијих облика азбеста, јер његова влакна, уколико доспију у ваздух или море, могу бити штетна по здравље.

(СРНА)

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Тагови :

Море

Хрватска

Плави азбест

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