Језив призор на фарми: 12 крава угинуло због глади и жеђи

Аутор:АТВ редакција
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На једној фарми у близини Марибора пронађено је 12 мртвих крава, а први резултати истраге указују на то да су животиње угинуле због недостатка хране и воде.
Управа за безбједност хране, ветерину и заштиту биља обавијештена је у понедјељак о сумњи на злостављање стоке на фарми у селу Горња Воличина, пренијела је агенција СТА.
Случај је откривен када је ветеринар дошао у редовну годишњу контролу.
На основу стања у којем су затечени лешеви, вјерује се да су животиње угинуле у различитим временским периодима, саопштила је Управа.
Истрага је и даље у току, навели су из Управе, додајући да жива грла стоке која су затечена на паши не показују знаке занемаривања и да ће за сада остати на фарми.
Пољопривредно-шумарска комора Словеније (КГЗС) је у уторак објавила саопштење у којем осуђује злостављање животиња, истичући да је занемаривање неприхватљиво.
Из Коморе су поручили да очекују од надлежних органа да спроведу детаљну истрагу и предузму одговарајуће мјере уколико се утврде неправилности.
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