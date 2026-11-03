Популарна гљива изазива халуцинације: Након јела данима виде "мале људе"

Аутор:АТВ редакција
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Замислите да након обичног оброка почнете да виђате сићушне људе како трче по намјештају, пењу се уз зидове или се крећу по поду.
Управо таква искуства пријављују људи који су јели једну врсту гљиве из Азије, а научници још не могу да објасне која супстанца изазива ове необичне халуцинације.
Ријеч је о гљиви "Lanmaoa asiatica", која расте у појединим дијеловима Азије и посебно је цијењена у кинеској провинцији Јунан, гдје се продаје на пијацама и послужује у ресторанима.
Међутим, ако се поједе сирова или недовољно термички обрађена, може изазвати необичне поремећаје перцепције. Људи који су је конзумирали описују готово идентичне призоре: минијатурне људске фигуре које се појављују у њиховој околини.
Овај феномен познат је као лилипутанске халуцинације, према становницима измишљеног острва Лилипут из романа "Гуливерова путовања" Џонатана Свифта.
Како пише Disciver Wildlife, научнике посебно интригира чињеница да различити људи пријављују веома сличне визије, што није уобичајено за већину познатих халуциногених супстанци.
"Lanmaoa asiatica" припада породици вргања, а научно је описана тек 2015. године.
У кинеској провинцији Јунан позната је под називом "Jian схоу qing" и веома је популарна због богатог укуса.
Ресторани који је припремају придржавају се посебних правила термичке обраде, а у појединим локалима инсистира се на томе да се јело кува најмање 15 минута прије послуживања.
Ипак, то не значи да је такав поступак универзална гаранција безбједности.
"Када бисте је појели недовољно кувану, могли бисте да видите мале људе", објаснио је за Би-би-си Колин Домнауер, истраживач са Универзитета Јута и Природњачког музеја Јуте.
Становници Јунана за минијатурна бића која се појављују у халуцинацијама користе израз "xiao рен рен".
Исти необични призори забиљежени и на Филипинима
Оно што ову причу чини још занимљивијом јесте чињеница да слична искуства нису ограничена само на Кину.
У планинским дијеловима Филипина гљива је позната под називом "Седесдем", док се сићушна бића из халуцинација називају "ансисит".
Домнауер је 2024. године анализирао ДНК примјерака из Кине и Филипина и потврдио да припадају истој врсти, упркос разликама у њиховом изгледу.
Још старији траг води до Папуе Нове Гвинеје.
Тамо су мисионари још тридесетих година прошлог вијека описивали необично понашање људи након конзумирања самониклих гљива.
Појава је касније постала позната као "гљивино лудило", а међу пријављеним симптомима биле су и визије минијатурних људских бића.
Током шездесетих година истраживачи су покушали да открију о каквој се гљиви ради. Узорци су послати чак и Алберту Хофману, швајцарском хемичару познатом по открићу ЛСД-а, али тадашње анализе нису дале одговор.
Није потврђено да је гљива из Папуе Нове Гвинеје иста врста као "Lanmaoa asiatica".
Научници не могу да пронађу супстанцу која изазива халуцинације
Највећа мистерија крије се у хемијском саставу ове гљиве.
Истраживачи су анализирали њене генетске и хемијске карактеристике, покушавајући да пронађу познате психоактивне супстанце.
Међутим, нису пронашли генетске механизме одговорне за производњу псилоцибина, познатог састојка појединих халуциногених гљива, нити иботенске киселине, која се налази у црвеној мухари.
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То упућује на могућност да "Lanmaoa asiatica" садржи засад неидентификовану супстанцу која утиче на људски мозак.
Истраживачима је посебно необично то што се код различитих особа понавља готово исти садржај халуцинација.
"Не знам ни за шта друго што изазива тако досљедне халуцинације", рекао је Домнауер за Би-би-си.
Халуцинације могу трајати и три дана
За разлику од многих познатих психоактивних супстанци, чији се ефекти појављују релативно брзо, симптоми након конзумирања ове гљиве могу се развити тек послије 12 до 24 сата.
Халуцинације затим могу трајати од једног до чак три дана.
Осим необичних визија, код појединих особа јављају се вртоглавица, делиријум и други озбиљни симптоми због којих је неопходно болничко лијечење.
Према наводима истраживача, једна болница у кинеској провинцији Јунан сваке године лијечи стотине пацијената с тегобама повезаним с конзумирањем оваквих гљива.
Због тога научници упозоравају да се не ради о безазленом искуству, већ о потенцијално опасном тровању.
Ипак, откривање супстанце која изазива ове визије могло би имати велики научни значај.
Истраживачи се надају да би њено проучавање могло помоћи да се боље разумије како људски мозак ствара слике и доживљава стварност, али и зашто се сличне халуцинације понекад јављају код људи који никада нису конзумирали ову гљиву.
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