Енергетска пића повезана са срчаним ударима и застојем срца код младих

Аутор:АТВ редакција
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Енергетска пића и производи који садрже велике количине кофеина и других стимуланса све се чешће повезују с озбиљним срчаним проблемима, укључујући срчани удар, поремећаје срчаног ритма и застој срца.
Показује то ново америчко истраживање у којем је анализирано више од 28.000 пријава нежељених здравствених догађаја.
Према подацима које је 2. новембра 2026. године објавило Америчко удружење за срце (Америцан Хеарт Association), посебно забрињава чињеница да се велики дио пријава повезаних с овим производима односи на млађе особе, између 18 и 34 године.
Истраживачи су анализирали укупно 28.345 пријава достављених америчкој Агенцији за храну и лијекове (ФДА) у периоду од 2017. до 2025. године.
Од тог броја, 854 пријаве односиле су се на енергетска пића и додатке прехрани који садрже кофеин или друге стимулансе.
Резултати анализе показали су значајне разлике између пријава повезаних с производима који садрже стимулансе и оних који их не садрже.
Застој срца спомињан је приближно 11 пута чешће у пријавама повезаним с кофеинским и стимулативним производима.
Такође, срчани удар појављивао се око 4,5 пута чешће, док су поремећаји срчаног ритма и лупање срца пријављивани приближно четири пута чешће.
Убрзан рад срца спомињан је готово три пута чешће, бол у грудима 2,7 пута чешће, а несвјестица приближно два пута чешће.
Око 45 одсто пријава које су повезивале кофеинске и стимулативне производе са срчаним проблемима односило се на особе између 18 и 34 године.
Ријеч је о старосној групи која се иначе не сматра посебно угроженом када су у питању озбиљне кардиоваскуларне болести.
Аутор истраживања Саи Самајаматула с Медицинског факултета Универзитета Виргиниа упозорио је да многи људи енергетска пића сматрају безопасним производима за повећање енергије.
Према његовим ријечима, повремена конзумација код већине здравих особа вјероватно представља мали ризик, али редовна употреба може довести до прекорачења препорученог дневног уноса кофеина.
Америчко удружење за срце наводи да се унос до 400 милиграма кофеина дневно генерално сматра сигурним за већину здравих одраслих особа.
Међутим, поједина енергетска пића садрже знатно веће концентрације кофеина од обичне кафе, док одређени суплементи намијењени повећању енергије и физичких перформанси могу садржавати још веће количине стимуланса.
Стручњаци упозоравају да посебну пажњу треба обратити на комбиновање енергетских пића с алкохолом, другим стимулансима или интензивним физичким напорима.
Иако резултати указују на забрињавајућу повезаност, научници наглашавају да истраживање не доказује да енергетска пића директно узрокују срчани удар или застој срца.
Подаци су засновани на добровољним пријавама нежељених догађаја, а истраживачи нису имали информације о укупном броју људи који су конзумирали ове производе без здравствених посљедица.
Због тога се из резултата не може закључити колико је стварни ризик од срчаног удара или застоја срца код њихових корисника.
Ријеч је о прелиминарном истраживању које још није прошло потпуну научну рецензију, а резултати ће бити представљени на научном скупу Америчког удружења за срце од 6. до 9. новембра 2026. године у Чикагу.
Стручњаци савјетују да особе које након конзумације енергетских пића осјећају лупање срца, бол у грудима или несвјестицу не занемарују симптоме, него потраже одговарајућу медицинску помоћ.
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