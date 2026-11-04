Како најбрже снизити температуру и када се јавити доктору на преглед?

Аутор:АТВ редакција
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Повишена тјелесна температура најчешће је природна реакција организма на инфекцију. Иако обично пролази за неколико дана, важно је знати како правилно ублажити симптоме и које грешке избјегавати.
Стручњаци савјетују да се температура најприје измјери топломјером, а затим организму обезбиједе одмор и довољно течности.
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- Одмарајте се и избјегавајте физички напор.
- Пијте довољно воде како бисте спријечили дехидратацију.
- Носите лагану и удобну одјећу.
- Провјетравајте просторију и избјегавајте претјерано загријавање.
- Избјегавајте алкохол јер може допринијети дехидратацији.
- По потреби користите лијекове за снижавање температуре, попут парацетамола или ибупрофена, у складу са упутством и савјетом здравственог радника.
Једна од честих грешака јесте претјерано утопљавање, односно облачење више слојева одјеће и покривање дебелим ћебадима.
Такво понашање може отежати ослобађање вишка топлоте и додатно повећати нелагодност.
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Не препоручује се ни нагло расхлађивање организма хладном водом или ледом, јер може изазвати дрхтавицу и погоршати осјећај слабости.
Љекару се треба обратити ако се симптоми погоршавају, температура траје више дана или се појаве знаци дехидратације, попут тамног урина, вртоглавице и ријетког мокрења.
Посебан опрез потребан је код људи са ослабљеним имунитетом, дијабетесом, срчаним, плућним и другим хроничним обољењима. Они би требало да се раније посавјетују са љекаром.
У случају отежаног дисања, конфузије, укоченог врата или других тешких симптома потребно је одмах потражити хитну медицинску помоћ.
Како наводи британски здравствени сервис NHS Inform, повишена температура помаже организму у борби против инфекција, а у већини случајева довољни су одмор, хидратација и правилна њега.
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Уколико је температура праћена симптомима заразне болести, препоручује се останак код куће и избјегавање блиских контаката како би се смањио ризик од ширења инфекције.
(ГласСрпске)
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