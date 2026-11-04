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Како најбрже снизити температуру и када се јавити доктору на преглед?

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04.11.2026 15:10

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Како најбрже снизити температуру и када се јавити доктору на преглед?
Фото: АТВ

Повишена тјелесна температура најчешће је природна реакција организма на инфекцију. Иако обично пролази за неколико дана, важно је знати како правилно ублажити симптоме и које грешке избјегавати.

Стручњаци савјетују да се температура најприје измјери топломјером, а затим организму обезбиједе одмор и довољно течности.

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Шта помаже код повишене температуре?

- Одмарајте се и избјегавајте физички напор.

- Пијте довољно воде како бисте спријечили дехидратацију.

- Носите лагану и удобну одјећу.

- Провјетравајте просторију и избјегавајте претјерано загријавање.

- Избјегавајте алкохол јер може допринијети дехидратацији.

- По потреби користите лијекове за снижавање температуре, попут парацетамола или ибупрофена, у складу са упутством и савјетом здравственог радника.

Грешка коју многи праве

Једна од честих грешака јесте претјерано утопљавање, односно облачење више слојева одјеће и покривање дебелим ћебадима.

Такво понашање може отежати ослобађање вишка топлоте и додатно повећати нелагодност.

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Не препоручује се ни нагло расхлађивање организма хладном водом или ледом, јер може изазвати дрхтавицу и погоршати осјећај слабости.

Када потражити помоћ љекара?

Љекару се треба обратити ако се симптоми погоршавају, температура траје више дана или се појаве знаци дехидратације, попут тамног урина, вртоглавице и ријетког мокрења.

Посебан опрез потребан је код људи са ослабљеним имунитетом, дијабетесом, срчаним, плућним и другим хроничним обољењима. Они би требало да се раније посавјетују са љекаром.

У случају отежаног дисања, конфузије, укоченог врата или других тешких симптома потребно је одмах потражити хитну медицинску помоћ.

Како наводи британски здравствени сервис NHS Inform, повишена температура помаже организму у борби против инфекција, а у већини случајева довољни су одмор, хидратација и правилна њега.

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Уколико је температура праћена симптомима заразне болести, препоручује се останак код куће и избјегавање блиских контаката како би се смањио ризик од ширења инфекције.

(ГласСрпске)

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Тагови :

повишена тјелесна температура

здравље

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Доктор

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