Тоне земље затрпале магистрални пут: Угрожена породична кућа

Аутор:АТВ редакција
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Тоне земље обрушиле су се на магистрални пут Бијело Поље - Мојковац. Одрон је обуставио саобраћај и угрозио кућу породице Драгана Сошића.
Машине покушавају да рашчисте терен, пренио је портал РТЦГ.
VIDEO Put Bijelo Polje - Ribarevine potpuno zatvoren za saobraćaj, alternativni pravac preko obilaznice, tone zemlje zatrpale magistralu https://t.co/5sikPAqKoU— CDM (@cafemontenegro) November 4, 2026
Посао отежава то што вода која је покренула клизиште поткопава терен и за сада се не може процијенити када ће се пут рашчистити и оспособити за саобраћај.
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