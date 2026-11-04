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Тоне земље затрпале магистрални пут: Угрожена породична кућа

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04.11.2026 19:54

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Тоне земље затрпале магистрални пут Бијело Поље - Мојковац, у Црној Гори.
Фото: RTCG video/Screenshot

Тоне земље обрушиле су се на магистрални пут Бијело Поље - Мојковац. Одрон је обуставио саобраћај и угрозио кућу породице Драгана Сошића.

Машине покушавају да рашчисте терен, пренио је портал РТЦГ.

Посао отежава то што вода која је покренула клизиште поткопава терен и за сада се не може процијенити када ће се пут рашчистити и оспособити за саобраћај.

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Тагови :

Црна Гора

магистрални пут

одрон

обустављен саобраћај

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