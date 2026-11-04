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Хеликоптер се срушио у море: У току потрага за несталима

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04.11.2026 19:43

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Једна особа се води као нестала, а двије су повријеђене након што се хеликоптер срушио у воду недалеко од мјеста Ки Бишкејн на Флориди.

Мала летјелица срушила се у водама недалеко од Ки Бишкејна, у округу Мајами-Дејд, у сриједу, нешто прије 11.30 часова по локалном времену.

Ватрогасно-спасилачка служба округа Мајами-Дејд саопштила је да је интервенисала у 11.26 часова по локалном времену, након пријаве о паду хеликоптера у близини државног парка Бил Богс.

Према њеним наводима, пријављено је укупно троје повријеђених. Двије особе су спасене и превезене у болницу. Информације о трећој особи у том тренутку нису биле одмах доступне.

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На снимку који је забиљежио хеликоптер телевизијске станице 7Скајфорце види се оно што изгледа као хеликоптер потопљен у води, док се његови жути пловци за слијетање на води налазе на површини.

У недјељу се авион "Лирјет 60", који је летио из Остина у Тексасу ка Бахамима, срушио на улицу у близини Гринкерса, у округу Палм Бич на Флориди, око 120 километара сјеверно од државног парка Бил Богс. У овој несрећи погинуло је девет особа.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Флорида

срушио се хеликоптер

несрећа

потрага

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