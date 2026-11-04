Приведен командант САЈ-а Игор Жмирић

Аутор:АТВ редакција
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У току су хапшења у оквиру истраге случаја "Гаража" и навода о злостављању студенткиње Николине Синђелић, међу приведенима је више припадника ЈЗО и командат САЈ Игор Жмирић, незванично сазнаје портал Њузмакс Балканс.
Међу особама обухваћеним истрагом налази се и некадашњи командант Јединице за заштиту одређених личности и објеката (ЈЗО) Марко Кричак, који је након избијања афере именован за начелника Управе криминалистичке полиције.
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Њима се на терет ставља да су током љета 2025. године групу демонстраната незаконито држао у гаражи зграде Владе Србије. Предмет се повезује и са наводима о поступању полицијских службеника према учесницима протеста.
Предмет је Јавном тужилаштву за организовани криминал уступљен на надлежност Првом основном јавном тужилаштву у Београду.
Тужилаштво је раније саопштило да се Марко Кричак и још седам особа терете за кривично дјело злостављање и мучење. У оквиру предистражног поступка затражено је прикупљање потребних обавјештења од Сектора унутрашње контроле МУП, док су поједини свједоци већ дали изјаве пред тужиоцем.
Предмет је доспио у фокус јавности након што је студенткиња Факултета политичких наука Николина Синђелић изнијела тврдње да је током једног протеста била физички малтретирана и изложена пријетњама силовањем у згради Владе Србије.
Због тих навода студенти и грађани организовали су више скупова подршке, захтијевајући смјену и процесуирање одговорних.
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Министарство унутрашњих послова раније је одбацило оптужбе о прекорачењу полицијских овлашћења, док је министар Ивица Дачић изјавио да је Сектор унутрашње контроле самоиницијативно покренуо провјере свих навода.
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