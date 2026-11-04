Огласио се МУП о привођењу команданта САЈ-а

Аутор:АТВ редакција
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Припадници МУП-а, Сектора унутрашње контроле, данас су по налогу јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, донијели рјешење о задржавању до 48 сати приведеним полицијским службеницима МУП-а Републике Србије.
Притвор је одређен за: И. Ж. (1979), Б. Ј. (1978), Д. В. (1978), Ј. О. (1983), В. Л. (1978), Н.Д. (1976), Н. Ф. (1973), З. В. (1972), и грађанину М.В. (1978), који је у вријеме извршења кривичног дјела био полицијски службеник МУП Р Србије, због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело злостављање и мучење.
Србија
Приведен командант САЈ-а Игор Жмирић
Кривично дјело је извршено на тај начин што су осумњичени 14/15. августа 2025. године од око 22.30 часова до 1 час у Београду, у гаражи зграде Владе Републике Србије у Немањиној улици, у стању урачунљивости, а били свјесни свога дјела, чије су извршење хтјели и били свјесни да је њихово дјело забрањено, као саизвршиоци, у својству службених лица у вршењу службе при МУП Р Србије, Јединице за обезбјеђење одређених личности и објеката, примјеном силе и пријетње, већем броју оштећених лица нанијели велики бол и тешке патње, с циљем да од њих добију обавјештење и да их застраше и незаконито казне.
Осумњичени ће у законском року бити приведени надлежном тужилаштву.
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