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Венс: Изгубили смо због сукоба са Ираном

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04.11.2026 19:09

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Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је Републиканска странка изгубила на изборима за Конгрес због сукоба у Ирану.

"Разлог због којег смо изгубили је рат, што је и сам предсједник Доналд Трамп изјавио синоћ", навео је Венс у објави на друштвеној мрежи "Икс".

Трамп је рекао да је рат са Ираном један од разлога због којих су изгубили на изборима, али је истакао да је сукоб и даље оправдан.

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Демократе су на изборима за амерички Конгрес освојиле већину у оба дома.

У Представничком дому освојили су 229 посланичких мјеста, а републиканцима су припала 163 мјеста. У Сенату је Демократска странка добила 54 мјеста, а Републиканска 43.

(Срна)

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Тагови :

Џеј Ди Венс

Америка

Републиканска странка

Демократска странка

Међуизбори Америка 2026

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