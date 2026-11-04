Венс: Изгубили смо због сукоба са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је Републиканска странка изгубила на изборима за Конгрес због сукоба у Ирану.
"Разлог због којег смо изгубили је рат, што је и сам предсједник Доналд Трамп изјавио синоћ", навео је Венс у објави на друштвеној мрежи "Икс".
Трамп је рекао да је рат са Ираном један од разлога због којих су изгубили на изборима, али је истакао да је сукоб и даље оправдан.
Србија
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Демократе су на изборима за амерички Конгрес освојиле већину у оба дома.
У Представничком дому освојили су 229 посланичких мјеста, а републиканцима су припала 163 мјеста. У Сенату је Демократска странка добила 54 мјеста, а Републиканска 43.
(Срна)
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