Огласио се голман Андоре први пут након трагедије која је потресла свијет фудбала

Аутор:АТВ редакција
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Хесус Овоно, голман Андоре, по први пут се огласио после смрти нападача Тенерифа Хесуса де Мигела.
"Ово су најтежи дани у мом животу. Тешко проналазим ријечи и веома ми је тешко да прихватим било шта од онога што се догодило. Осјећам огроман бол због Хесусове смрти. Мислим на њега, његову породицу и све људе који су га вољели. Знам да ће бити много питања на која треба одговорити и са свим што долази суочићу се с највећим поштовањем. Али тренутно, искрено, не могу да размишљам ни о чему другом осим о Хесусу и болу кроз који сви пролазимо. Почивај у миру, Хесусе", написао је Овоно којем је веома тешко, пише Телеграф.
Подсјетимо, све се догодило у надокнади утакмице, када је Овоно истрчао готово до половине терена и несмотрено реаговао, те кољеном ударио Мигела. Он је пао на терен, хитна помоћ је одмах притрчала, био је без свијести и није дисао. Касније су се појавиле информације да поново дише, али да је без свијести.
Стигле су потом информације да је на интензивној њези, али да је његово стање стабилно и боље. Нажалост, најгоре могуће вијести су дошле јутро касније, када је објављено да је Хесус де Мигел преминуо.
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