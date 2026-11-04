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Огласио се голман Андоре први пут након трагедије која је потресла свијет фудбала

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04.11.2026 20:54

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Огласио се голман Андоре први пут након трагедије која је потресла свијет фудбала
Фото: AP Photo

Хесус Овоно, голман Андоре, по први пут се огласио после смрти нападача Тенерифа Хесуса де Мигела.

"Ово су најтежи дани у мом животу. Тешко проналазим ријечи и веома ми је тешко да прихватим било шта од онога што се догодило. Осјећам огроман бол због Хесусове смрти. Мислим на њега, његову породицу и све људе који су га вољели. Знам да ће бити много питања на која треба одговорити и са свим што долази суочићу се с највећим поштовањем. Али тренутно, искрено, не могу да размишљам ни о чему другом осим о Хесусу и болу кроз који сви пролазимо. Почивај у миру, Хесусе", написао је Овоно којем је веома тешко, пише Телеграф.

Подсјетимо, све се догодило у надокнади утакмице, када је Овоно истрчао готово до половине терена и несмотрено реаговао, те кољеном ударио Мигела. Он је пао на терен, хитна помоћ је одмах притрчала, био је без свијести и није дисао. Касније су се појавиле информације да поново дише, али да је без свијести.

Стигле су потом информације да је на интензивној њези, али да је његово стање стабилно и боље. Нажалост, најгоре могуће вијести су дошле јутро касније, када је објављено да је Хесус де Мигел преминуо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хесус де Мигел

фудбалер

трагедија

голман

Хесус Овоно

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