Logo

Савјети познатих стилиста: Одјећа у овим бојама скида умор са лица

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 21:21

Коментари:

0
Млада жена сjеди на плочнику, у шареном пончу, на отвореном поред жбуња.
Фото: Edwin Malca Cerna/Pexels

Према стилистима, одређене боје одјеће коју носите учиниће да изгледате мање уморно, а такође могу директно да дјелују на хормон среће.

Идеја је да понесете боје које вас чине срећним и енергичним, заједно са нијансама које освјетљавају тен и чине да изгледате мање уморно. Нешто је теорија боја, нешто је само субјективно, али у сваком случају то је забаван начин да се експериментише са модом

илу-замрзивач-фрижидер

Здравље

Шта је најбоље јести пред спавање за миран сан?

Жута

Почнимо са жутом, најсунчанијом, највеселијом бојом.

"Жута се назива бојом сунца са веома добрим разлогом; то је живахна, весела боја која има тенденцију да одмах привуче пажњу и повезана је са осјећањима оптимизма, креативности и топлине", напомиње Јулија Пухалскаја, модни стилиста за Реал Симпле. Она додаје да студије психологије боја показују да жута може помоћи у узбуђивању нервног система, па чак и ослобађању серотонина за енергични ефекат.

Браон

Ово можда није прва нијанса која вам пада на памет као „боја за подизање расположења“, али је савршена боја за ношење када сте уморни из неколико разлога.

"Браон је земљана, стабилизујућа боја која ствара осјећај уземљења", напомиње Данијел О’Конел, стилисткиња познатих личности.

"Када сте уморни, ношење браон боје може вам помоћи да се осјећате мирније, усредсређеније и мање исцрпљено. Земљани тонови су такође повезани са осјећајем сигурности и стабилности."

или-развод-12032026

Љубав и секс

Мушкарци откривају разлоге зашто су се развели: Кап која је прелила чашу

Савјет за стил: Помијешајте браон са свјетлијом нијансом, попут бордо, за мало освјежења.

Бордо

Ако вам црвена дјелује превише снажно за расположење, одлучите се за њену ублажену верзију - бордо. Дубоко црвена са љубичастим и смеђим подтоновима, нијанса је засићена, а да се не осјећа претјерано.

"Бордо носи многе енергичне квалитете црвене - привлачи пажњу, смјела је - али са више топлине и богатства, што може поможи када сте уморни тако што вам даје суптилно подизање, а да не дјелује превише агресивно", каже О’Конел.

(НовостиМагазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мода

Одјећа

тренд

Коментари (0)

Више из рубрике

Мaкена Грејс позира фотографима по доласку на пројекцију филма "Игре глади: Сунце над жетвом" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) у Уједињеном Краљевству, организовану за обожаваоце.

Стил

Да ли је ово "најљепша хаљина икад виђена"?

2 д

0
Жена у бијелом огртачу наноси крему за подручје око очију док се огледа.

Стил

Трикови шминкера за брзо прекривање подочњака: Ефекат је тренутан

1 седм

0
Група људи сједи на столицама, обучених у црне кожне чизме на паркетном дрвеном поду.

Стил

Најједноставије чизме поново су најпожељније у свијету моде

1 седм

0
Млада трудница сједи у фризерском салону док јој фризер обавља фарбање косе у трудноћи.

Стил

Природан састојак из кухиње који прекрива сиједе

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима