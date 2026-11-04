Преминуо познати српски музичар

Аутор:АТВ редакција
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Преминуо је Драган Млађеновић Шекспир, познати музичар, истраживач и један од оснивача ансамбла "Ренесанс", који је деценијама био посвећен очувању и извођењу ране музике.
Од њега су се емотивном поруком опростили чланови ансамбла, истичући да је одласком свог колеге свијет остао без "посљедњег скомраха на свијету".
Млађеновић је читав живот посветио истраживању и оживљавању средњовијековне музичке традиције, а надимак Шекспир носио је још од 1966. године.
У Београду је дипломирао дириговање на Музичкој академији, у класи професора Душана Сковрана, док је паралелно завршио и класичну филологију на Филозофском факултету. Знање о раној музици, дириговању и свирању историјских инструмената усавршавао је у Швајцарској, Њемачкој, Аустрији и Великој Британији. Посебно су га занимали стари звуци, а свирао је средњовековни саз и ренесансне дувачке инструменте.
Заједно са Миомиром Ристићем и Љубомиром Димитријевићем, 1969. године основао је ансамбл "Ренесанс", други најстарији састав за рану музику у некадашњој Југославији. Свој допринос очувању музичке традиције наставио је и 1987. године, када је, поводом два вијека од рођења Вука Караџића, покренуо Пјевачку дружину "Руковет".
Иза себе је оставио и значајно писано дјело. Његова књига "Огледи о српској музици" објављена је у издању РТС-а у јулу 2020. године.
За дугогодишњи рад и допринос култури добио је бројна признања, међу којима су Златна значка Културно-просвјетне заједнице Србије, Плакета "Мокрањчеви дани", Повеља Карађорђевића и Плакета "Бели анђео".
(Телеграф)
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