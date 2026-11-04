Мира Бањац слави 97. рођендан: Улоге које су обиљежиле генерације и животна прича која дирне

Аутор:АТВ редакција
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Мало је глумаца са простора бивше Југославије чија су лица и улоге толико дубоко остали у сјећању публике као што је то случај са Миром Бањац.
Њена глумачка каријера траје деценијама, а ликови које је оживјела на филму, телевизији и позоришној сцени постали су дио домаће филмске и телевизијске историје.
Рођена је 4. новембра 1929. године, а њен животни пут био је испуњен бројним успонима, изазовима и сусретима који су је обликовали као једну од најзначајнијих глумица на овим просторима. Иако је публика памти по бројним комичним, али и драмским улогама, иза препознатљивог осмијеха крије се животна прича жене која је глуми одавно посветила готово све.
Мирјана Бањац, како гласи њено пуно име, рођена је у Ердевику, у Срему. Њено дјетињство није било лако. Отац јој је био потомак српских исељеника у Америци, одрастао је у Детроиту и није говорио српски, док њена мајка није знала енглески. Њих двоје су се вјенчали, иако се прије тога готово нису познавали.
Када је Мира имала четири године, отац се вратио у Америку, а она је остала са мајком у домовини. Ипак, ни ту није дуго имала породичну сигурност. Мајка је због посла отишла у Београд, док је Мира остала да живи са баком и тетком. Почетак Другог свјетског рата додатно је отежао њихово поновно спајање.
У једном разговору присјетила се и необичног детаља из породичне историје: њена бака по оцу живјела је у Америци у вријеме прохибиције, а Мира је кроз шалу испричала да је вјероватно пекла виски и тако стекла богатство.
О свом дјетињству говорила је без улепшавања, истичући да се у то вријеме никада не би вратила. Једном приликом је рекла да заправо није ни имала право дјетињство, јер је одрастала у ратним околностима и уз бројне породичне недаће.
Љубав према глуми одвела ју је у Нови Сад, гдје је завршила Државну позоришну школу 1950. године, у класи Јурија Ракитина.
Први професионални ангажман добила је у позоришту у Сремској Митровици, а потом је двије сезоне провела у Народном позоришту Босанске Крајине у Бањалуци, од 1953. до 1955. године. Након тога вратила се у Нови Сад, гдје је играла у Српском народном позоришту све до 1970. године.
Те године стигао је позив који ће обиљежити њену каријеру. На позив Мире Траиловић прешла је у Београд и постала чланица чувеног „Атељеа 212“. На тој сцени играла је до одласка у пензију 1984. године.
Управо је позориште увијек издвајала као посебну љубав. Говорила је да глумац на сцени од публике одмах добија одговор на оно што јој даје, док филм захтијева другачији начин рада.
Током вишедеценијске каријере Мира Бањац одиграла је више од 160 улога на филму и телевизији. Њен глумачки распон био је изузетан – од духовитих и темпераментних жена до сложених драмских ликова.
- „Балкански шпијун“ – Данка Чворовић, супруга Илије Чворовића, лик који је оставио снажан траг у једном од најпознатијих домаћих филмова.
- „Сјећаш ли се Доли Бел?“ – филм Емира Кустурице, у којем је показала свој препознатљиви осјећај за животне, аутентичне ликове.
- „Вратиће се роде“ – Ружица Синђелић, улога по којој је памте и млађе генерације гледалаца.
- „Паја и Јаре“ – стрина Цана, још један од њених телевизијских ликова.
- „Варљиво лето '68“ – филм који је такође обиљежио њену филмографију.
- „Лепота порока“ – остварење Живка Николића у којем је тумачила један од упечатљивих женских ликова.
Публика је посебно вољела њену способност да и од мање улоге направи лик који се памти. Није јој било потребно много времена на екрану да би привукла пажњу, а њена природност и специфичан хумор постали су њен заштитни знак.
Једна од занимљивијих прича из њеног живота везана је за одлазак из родног Ердевика на аудицију за позоришну школу у Новом Саду.
Присјећајући се тог тренутка, испричала је да је била свјесна да одлази у неизвјесност, али да је у себи већ донијела одлуку да успије.
„Ја идем тамо, не знам да ли ћу положити, али ја натраг сигурно више нећу!“, присјетила се својих ријечи.
Та реченица на неки начин описује и њен живот те одлучност да се избори за себе, чак и када околности нису биле на њеној страни.
Занимљиво је и да је Мира Бањац у више интервјуа говорила како никада није јурила славу, већ јој је било важно да ради и буде корисна. „Кад не радим недјељу дана, ја се већ не осјећам добро“, рекла је у једном разговору, објашњавајући колико јој глума значи.
Иако је деценијама била једно од најпрепознатљивијих лица домаће кинематографије, приватни живот чувала је далеко од јавности. Живјела је у Новом Саду, а највећу породичну љубав представљао јој је син Бранислав Јовановић, којег су звали Брано.
Ни њен приватни живот није био без тешких тренутака. У фебруару 2025. године преминуо је њен син, што је за глумицу био велики губитак. Након тога повукла се из јавности и, према писању медија, одлучила да више не прихвата глумачке ангажмане.
Посљедњу улогу одиграла је у серији „Закопане тајне“. Њена колегиница Милица Милша открила је да је Мира након завршетка снимања поручила да је то њена посљедња улога и да више не може да ради.
Мира Бањац једна је од најнаграђиванијих глумица са ових простора. Током каријере освојила је три Златне арене у Пули, двије Стеријине награде, Добричин прстен, награду „Павле Вуисић“, „Жанка Стокић“, као и бројна друга признања.
Њен глумачки допринос није остао запажен само у Србији, већ и у ширем региону, гдје је публика генерацијама памти по улогама које су постале дио заједничке филмске и телевизијске културе.
Данас, 4. новембра 2026. године, Мира Бањац пуни 97 година. Иза ње је живот у којем је било много више од глуме било је одрицања, породичних раздвајања, великих успјеха, али и губитака.
Можда је најбољи опис њене личности управо њен однос према послу и животу. Није јурила славу, није се оптерећивала тиме да буде у центру пажње, већ је жељела да траје. А трајала је дуже него што су многи могли да замисле.
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