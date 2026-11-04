Десингерица мора на операцију, отказао наступе

Аутор:АТВ редакција
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Српски репер Драгомир Деспић Десингерица стигао је посљедњи на снимање нове епизоде музичког такмичења "Пинкове звезде". Он се по доласку обратио окупљеним медијима и том приликом открио да пролази кроз тешке здравствене проблеме.
Десингерица је објаснио да већ дуже вријеме има хроничан проблем са грлом и крајницима, због чега је приморан да оде на операцију. Како је навео, на снимање је дошао директно са терапије под високом температуром.
"Болестан сам. Гнојну ангину имам, имам проблем. Примам инјекције, сад дошао са инјекција. Имао сам температуру 40. Сад ми је нос запушен, грло ми је отечено. Још морам да будем и срећан. Користим чај од жалфије и ињекције", рекао је он.
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Како не би направио још веће здравствене компликације, репер је потврдио да га почетком наредне године очекује хируршки захват, због чега прилагођава и своје пословне планове:
"Морам да оперишем крајнике да не бих направио проблем још већи, то је хроничан проблем. Биће операција тамо јануар, фебруар. Не пјевам за Нову годину, одем на трг и гледам ватромет".
(Блиц)
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