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Десингерица мора на операцију, отказао наступе

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04.11.2026 16:27

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Пјевач Драгомир Деспић Десингерица
Фото: Printscreen Youtube

Српски репер Драгомир Деспић Десингерица стигао је посљедњи на снимање нове епизоде музичког такмичења "Пинкове звезде". Он се по доласку обратио окупљеним медијима и том приликом открио да пролази кроз тешке здравствене проблеме.

Десингерица је објаснио да већ дуже вријеме има хроничан проблем са грлом и крајницима, због чега је приморан да оде на операцију. Како је навео, на снимање је дошао директно са терапије под високом температуром.

"Болестан сам. Гнојну ангину имам, имам проблем. Примам инјекције, сад дошао са инјекција. Имао сам температуру 40. Сад ми је нос запушен, грло ми је отечено. Још морам да будем и срећан. Користим чај од жалфије и ињекције", рекао је он.

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Како не би направио још веће здравствене компликације, репер је потврдио да га почетком наредне године очекује хируршки захват, због чега прилагођава и своје пословне планове:

"Морам да оперишем крајнике да не бих направио проблем још већи, то је хроничан проблем. Биће операција тамо јануар, фебруар. Не пјевам за Нову годину, одем на трг и гледам ватромет".

(Блиц)

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Тагови :

Драгомир Деспић Десингерица

Операција

репер

отказан наступ

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