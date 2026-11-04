Розга проговорила о здравственом стању: „Када видим свој налаз, паднем у депресију“

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска пјевачица Јелена Розга годинама се суочава са здравственим тегобама, о којима је у више наврата јавно говорила.
Иза осмијеха и ведрине по којима је публика препознаје крију се проблеми са штитном жлијездом, а пјевачица је сада поново открила да јој здравствено стање задаје потешкоће.
Розга је признала да јој штитна жлијезда поново не функционише како би требало, али истиче да не жели дозволити да је то обесхрабри и поквари јој расположење.
– Па сад ме нешто штитна жлијезда поново не слуша, али ја се добро осјећам, не дам се, не желим да улазим у то неко лоше стање. Кад видим свој налаз, као што ми се раније догађало, да паднем у неку депресију: „Јој, није ми добро“... Добро је све, позитивна сам сад – рекла је својевремено Јелена.
Пјевачица је раније говорила и о дијагнози коју је добила након што је одлучила детаљније испитати промјене које је примјећивала на свом здрављу.
– Одлучила сам да испитам промјене с медицинске стране и, нажалост, дијагностикована ми је хипертиреоза – открила је Розга.
Хипертиреоза је стање појачаног рада штитне жлијезде, која тада производи више хормона него што је организму потребно. Може бити праћена различитим симптомима, попут убрзаног рада срца, нервозе, појачаног знојења, губитка тјелесне тежине и поремећаја сна.
Осим о здрављу, Јелена је у интервјуу за хрватски „ИнМагазин“ говорила и о својим навикама, признавши да има и неколико порока.
– Ту и тамо запалим. Сви имамо пороке. Који је мој порок? Превише радим можда. Перфекционизам је добар за све око мене, наравно, али ја сам мало најтежа сама себи, уствари – искрено је испричала пјевачица.
Упркос здравственим изазовима, Розга наставља са пословним обавезама и наступима, настојећи задржати оптимизам по којем је публика препознаје.
(Аваз)
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