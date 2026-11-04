Oglasio se golman Andore prvi put nakon tragedije koja je potresla svijet fudbala

"Ovo su najteži dani u mom životu. Teško pronalazim riječi i veoma mi je teško da prihvatim bilo šta od onoga što se dogodilo. Osjećam ogroman bol zbog Hesusove smrti. Mislim na njega, njegovu porodicu i sve ljude koji su ga voljeli. Znam da će biti mnogo pitanja na koja treba odgovoriti i sa svim što dolazi suočiću se s najvećim poštovanjem. Ali trenutno, iskreno, ne mogu da razmišljam ni o čemu drugom osim o Hesusu i bolu kroz koji svi prolazimo. Počivaj u miru, Hesuse", napisao je Ovono kojem je veoma teško, piše Telegraf.

Podsjetimo, sve se dogodilo u nadoknadi utakmice, kada je Ovono istrčao gotovo do polovine terena i nesmotreno reagovao, te koljenom udario Migela. On je pao na teren, hitna pomoć je odmah pritrčala, bio je bez svijesti i nije disao. Kasnije su se pojavile informacije da ponovo diše, ali da je bez svijesti.

Stigle su potom informacije da je na intenzivnoj njezi, ali da je njegovo stanje stabilno i bolje. Nažalost, najgore moguće vijesti su došle jutro kasnije, kada je objavljeno da je Hesus de Migel preminuo.