Novinar “Marke” Viktor Romero za ATV: Španija u suzama nakon smrti Hesusa de Migela

Tragična vijest sve je ostavila bez teksta, a o teškim danima za španski fudbal za ATV je govorio novinar španske “Marke” Viktor Romero.

“To je, bez sumnje, vjerovatno najtragičnija vijest u španskom fudbalu u posljednjih nekoliko godina. Prizor koji, iskreno, niko od nas nije navikao da vidi na fudbalskom terenu. Niko ne pomišlja da će fudbaler izaći na teren da odigra utakmicu i da će tokom te iste utakmice izgubiti život. Zaista je teško i zamisliti tako nešto. Bio je ovo veoma težak dan, kako za redakciju lista “Marka”, tako i za čitav španski fudbal. Španski fudbalski savez je, u znak žalosti zbog Demijeve smrti, suspendovao sve utakmice Kupa koje su bile zakazane do šestog novembra. Čitav španski, ali i svjetski fudbal, ujedinio se kako bi pružio podršku Tenerifama i porodici, kojima je ta podrška sada toliko potrebna. Vidjeli smo nebrojeno mnogo navijača koji su pisali pjesme u čast Hesusa de Migela. U redakciju su nam stigle i neke od tih pjesama, koje su navijači Tenerifea napisali u znak sjećanja na svog fudbalera”, rekao je Romero u razgovoru za ATV.

Udarac je ovo, kaže, od kojeg će se svi teško oporaviti.

“Iskreno, ovo je bio veoma težak udarac, jedan od onih događaja za koje nikada ne pomišljate da ćete ih doživjeti. Mislim da su ovo posebno teške nedjelje za Španiju, jer smo prošle sedmice imali željezničku nesreću, a sada se suočavamo i sa smrću jednog fudbalera, što je takođe izuzetno rijetka tragedija. Ovo su nedjelje žalosti i teški dani za Španiju. U ovom trenutku jedino što možemo da uradimo jeste da pružimo podršku porodici, najbližima, Tenerifama i čitavoj porodici španskog fudbala, jer je ovo zaista bio veoma težak prizor i veliki udarac. Vidjećemo koliko će nam vremena biti potrebno da sve ovo prebolimo. Iskreno, veoma je teško”, rekao je Romero.