Rekord PSŽ-a, nestvaran preokret Junajteda

Fudbaleri Mančester Junajteda uspjeli su da prekinu svoj crni niz od devet utakmica bez pobjede u svim takmičenjima, pošto je večeras u 4. kolu Lige šampiona nestvarnim preokretom s 3:2 savladao Romu na Old Trafordu.

Crveni đavoli su u ovoj utakmici bili nadomak novog poraza, pošto je Roma do samog finiša vodila s 2:1, ali onda je Mateus Kunja postigao dva gola za preokret domaćih.

Roma je u Mančester stigla u odličnoj formi. Rimljani su s 28 golova u 10 kola najefikasnija ekipa Serije A, a to su na Old Trafordu potvrdili već u prvih 17 minuta.

Kerik je napravio nekoliko promjena nakon poraza od Čelsija. Lisandro Martinez je ostao izvan postave, a u odbrani je priliku dobio mladi Ajden Heven. U vezu se nakon povrede vratio Kobi Maino, koji je prvi put zaigrao u paru s Karlosom Balebom.

U napadu nije bilo promjena. Bruno Fernandeš igrao je iza Brajana Mbeumoa, a na krilima su bili Amad Dialo i Mateus Kunja.

Vučica je povela već u 11. minutu preko Matiasa Soulea, koji je odmah na startu utišao Teatar snova, a nije se dugo čekalo ni na drugi gol.

Postigao ga je Donyel Malen u 17. minutu s bijele tačke.

U nastavku Junajted uspijeva da se vrati u utakmicu, pošto je Bruno Fernandeš iz penala smanjio na 2:1 u 58. minutu. Tada je pogodio iz drugog pokušaja jer je jedanaesterac odlukom sudije ponovljen.

Nekoliko minuta kasnije Mbeumo je mogao poravnati, ali je pogodio obje stative gola Rome u situaciji jedan na jedan sa Vaskezom.

Ipak, Junajted je nakon toga uspio da poravna na 2:2, pošto je u 82. minutu mrežu Rome zatresao Mateus Kunja, a Brazilac se potom promovisao u heroja Junajteda još jednim golom za ludnicu na tribinama.

U 86. minutu je izašao pred golmana Rome iskosa s desne strane i šutirao u njegov bliži ugao, a tako i pogodio za 3:2.

U isto vrijeme, fudbaleri PSŽ-a postavili su rekord Lige šampiona. Protiv Viljareala zabili su četiri gola za samo 17 minuta, što je najbrže u istoriji takmičenja, a na kraju su Žutu podmornicu na njenom terenu deklasirali sa 6:0.

Gosti su poveli u 9. minutu, kada je Žoao Neveš postigao gol nakon kornera. Uslijedili su golovi Desirea Dojea u 12., Senija Maulua u 13. i Fabijana Ruiza u 17. minutu.

Prethodni rekord držao je Real Madrid, koji je 2011. godine protiv Dinama iz Zagreba četiri gola zabio za 20 minuta i slavio 6:2.

PSŽ je do rekorda stigao bez nekoliko ključnih igrača. Zbog povreda nisu igrali Osmane Dembele, Markinjos i Nunjo Mendeš, a Kviča Kvaratskelia je van terena zbog pucanja ukrštenih ligamenata koljena.

Preostala dva gola postigli su Fabian Ruiz u 50. i David Boly u 78. minutu susreta za konačnih 6:0.

Rezultati i strijelci:

Atletiko Madrid - Bajern Minhen 0:2 (Karl 54', Laimer 74')

Barselona - Aston Vila 3:0 (Jamal 7', Rafinja 52', 64')

Fejnord - Inter 0:3 (Bisek 8', Esposito 34', Zjelinski 54')

LASK - Slovan 4:0 (Molgard Jorgensen 19', 37', Ljubičić 44', Adeniran 48')

Ranije odigrano:

Galatasaraj - Štutgart 2:0 (Batrakov 12', 15')

Šahtjor - Sporting 0:1 (Doumbia 59').

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