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UKP upala u Partizan, češlja se Humska

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03.11.2026 16:24

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УКП упала у Партизан, чешља се Хумска
Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Uprava kriminalističke policije je ušla u ponedjeljak u FK Partizan. Ralozi za djelovanje UKP u Humskoj je provjera transfera Filipa Stevanovića u Mančester siti.

Kako saznaje i prenosi "Sport klub", prijava za ovaj slučaj je stigla "znatno ranije", a pripadnici UKP su u ponedjeljak zbog sumnji u korupciju prilikom sklapanja posla u kojem su učestvovali ljudi iz Partizana, sa predstavnicima Mančester sitija, a uz posredstvo menadžerske agencije Falija Ramadanija.

Iz Partizana su kompletnu dokumentaciju stavili UKP-u na raspolaganje.

Transfer tada mladog fudbalera u Mančester siti je radila agencija LIAN sports grup, a u to vrijeme klub iz Humske su vodili direktor Miloš Vazura i predsjednik Milorad Vučelić.

Kako prenosi pomenuti medij, u pregovorima je učestvovao i nedavno preminuli profesod Vladimir Vuletić.

Filip Stevanović je prešao u Mančester siti za oko 6,5 miliona evra, uz milion i po na ime bonusa.

Navodno, prijavljeno je još nekoliko transfera Partizana zbog istih ili sličnih sumnji...

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Policija

FK Partizan

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