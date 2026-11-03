UKP upala u Partizan, češlja se Humska

Uprava kriminalističke policije je ušla u ponedjeljak u FK Partizan. Ralozi za djelovanje UKP u Humskoj je provjera transfera Filipa Stevanovića u Mančester siti.

Kako saznaje i prenosi "Sport klub", prijava za ovaj slučaj je stigla "znatno ranije", a pripadnici UKP su u ponedjeljak zbog sumnji u korupciju prilikom sklapanja posla u kojem su učestvovali ljudi iz Partizana, sa predstavnicima Mančester sitija, a uz posredstvo menadžerske agencije Falija Ramadanija.

Iz Partizana su kompletnu dokumentaciju stavili UKP-u na raspolaganje.

Transfer tada mladog fudbalera u Mančester siti je radila agencija LIAN sports grup, a u to vrijeme klub iz Humske su vodili direktor Miloš Vazura i predsjednik Milorad Vučelić.

Kako prenosi pomenuti medij, u pregovorima je učestvovao i nedavno preminuli profesod Vladimir Vuletić.

Filip Stevanović je prešao u Mančester siti za oko 6,5 miliona evra, uz milion i po na ime bonusa.

Navodno, prijavljeno je još nekoliko transfera Partizana zbog istih ili sličnih sumnji...