FIFA suspendovala Partizan

Fudbalski klub Partizan ponovo se suočava sa zabranom registracije novih igrača, koju je izrekla FIFA.

Prema saznanjima Sport kluba, razlog je neizmirena obaveza prema inostranom povjeriocu. Ukupan iznos koji crno-bijeli moraju da plate, zajedno sa kamatama, iznosi 60.000 evra.

Riječ je o dugu utvrđenom presudom Arbitražnog suda za sport iz novembra 2024. godine, koja je sada stigla na izvršenje.

Zabrana će važiti do izmirenja obaveze, pa je uplata navedenog iznosa uslov da Partizan ponovo dobije mogućnost registracije pojačanja.

Klub iz Humske već se suočavao sa sličnim problemima, a prethodne zabrane ukidane su nakon isplate dugovanja.

(B92)