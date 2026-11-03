Ten Hag: Ronaldo je gotovo već nekoliko godina

Ten Hag je poručio da Kristijano Ronaldo već nekoliko godina nije na visokom nivou.

"Svaka vrhunska ekipa mora da prihvati svoju najveću zvijezdu, ali i ta zvijezda mora da radi za ekipu. Upravo je to bio problem sa Ronaldom. Igrači su željeli da rade za njega i ugledali su se na njega. Nemojte me pogrešno shvatiti, on je fantastičan igrač, jedan od najvećih svih vremena", rekao je Ten Hag pa nastavio:

"Ali stvarnost je takva da posljednjih sedam ili osam godina jednostavno više nije mogao da pruži ono što je nekada pružao. Nakon Juventusa za njega je bilo gotovo".

Pohvalio je Real Madrid zbog odluke da 2018. godine proda Portugalca Juventusu za oko 110 miliona evra.

"To je zapravo velika prednost Real Madrida. Oni uvijek znaju kada je pravo vrijeme za rastanak sa igračima. Prepoznaju trenutak kada igrač počinje da pada i prodaju ga dok javnost još uvijek misli da je na vrhuncu. Ali u stvarnosti on više ne može da pruža ono što je prije mogao".

Ako nisi spreman...

Prisjetio se Holanđanin kako je izgledao rad sa Ronaldom u Mančesteru.

"Kada sam došao u Junajted, objasnio sam mu kako ćemo da igramo, koja će da bude njegova uloga, šta očekujem od njega i šta on može da očekuje od mene i ekipe. Ali na kraju i sam moraš nešto da pružiš. Više nije mogao da se natjera da podnosi bol, da svakodnevno daje sve od sebe i maksimalno trenira kako bi bio fizički spreman", poručio je, pa dodao:

"Ako nisi fizički spreman za Premijer ligu, Ligu šampiona ili portugalsku reprezentaciju, jednostavno nemaš šanse. Pokazao sam mu šta se od njega traži. On je to znao jer inače nikada ne bi ostvario sve što je ostvario. Predočio sam mu argumente i dokaze. Sve je bilo vrlo jasno", kazao je Erik ten Hag.

(Kurir)