Paskval o reakciji u Zenici: Sudija mi je rekao da je gledalac imao srčani udar

Pobjedom u Zenici, fudbaleri Borca ostali su u dobrom ritmu te su novim bodovima za petama vodećoj ekipi Zrinjskog.

Važnu rolu na Bilinom polju imao je Abel Paskval. Španac je zatresao mrežu Čelika, bio je to njegov drugi pogodak u dresu aktuelnog šampiona BiH, a simpatije javnosti pokupio je ljudskim gestom. Priskočio je u pomoć medicinskom timu, nakon što je pozlilo navijaču na tribinama.

"Iskreno, u tom momentu nisam razmišljao. Sudija mi je rekao da je gledalac imao srčani udar. Vidio sam da se doktori teško kreću po mokrom terenu, uzeo sam torbu i otrčao do tribine. Samo sam želio da pomognem. Nisam razmišljao ni o čemu, bila je to instinktivna reakcija", rekao je Paskval.

Paskvalu je ovo druga sezona u Premijer ligi. U Banjaluku se prošlog ljeta preselio iz Prijedora.

"Život ovdje je divan. U Prijedoru mi je bilo dobro, ali kada sam došao ovdje, još sam komforniji. Uživam u Banjaluci, provodim vrijeme sa saigračima i stvarno mi je dobro", dodao je Paskval.

Pred Banjalučanima je novi evropski izazov, u srijedu ih očekuje put u Švedsku. Sastaju se sa tamošnjim prvakom Mjalbijem.

"U Konferenecijskoj ligi utakmice su uvijek teške. Mislim da trebamo da idemo tamo sa namjerom da pobjedimo. Tako trebamo da razmišljamo. Nadam se da ćemo ostvariti naš cilj", dodaje Paskval.

Banjalučani se nadaju bodovima u Skandinaviji kako bi uhvatili zalet prema evropskom proljeću. Poslije dva kola, imaju pobjedu i poraz.