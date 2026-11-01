BSK može i protiv favorita, novi gol Čavića

BSK i Sarajevo podijelili su bodove na stadionu u Krupi, a ponovo je sjajan meč odigrao David Čavić. Postigao je šesti pogodak u Premijer ligi za remi protiv favorizovanog rivala od 1:1.

Ono što je pred početak sezone izgledalo nemoguće, BSK je u gornjem dijelu tabele nakon 12 kola.

Osim što romantičari igraju za oko dopadljiv fudbal, bod po bod stigli su do kote 13 i pozicije broj pet na tabeli, na iznenađenje kompletne javnosti.

Otpisani od svih još pred početak sezone, za sada su najprijatnije iznenađenje Premijer lige. David Čavić današnjim golom, potvrdio je životnu formu.

Ako su drugi sumnjali u kvaliteta fudbalera BSK-a, oni sami izgradili su mentalitet pobjednika.

Šampionska trka kao i prethodnih godina, vodi se u dvoje. Pitaće se Zrinjski i Borac, a aktuelni šampion pobjedom u Zenici nastavio je potjeru za najvećim rivalom.

Odavno trka za najboljeg strijelca lige nije bila ovako zanimljiva. Tandem Zrinjskog Bilbija - Ilić dijeli prvo mjesto sa po 10 golova, kapiten Radnika Teodorović ima 9, a titule kralja strijelaca teško će se odreći Juričić. Špic Borca postigao je osam.