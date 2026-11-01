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Dinamo Zagreb otpustio trenera

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01.11.2026 13:58

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Динамо Загреб отпустио тренера
Foto: Tanjug/AP/Darko Bandic

Mario Kovačević više nije trener zagrebačkog Dinama.

Presudio mu je poraz od Rudeša (1:0), tako da će nakon 17 meseci napustiti "modre".

Klub je predvodio na 73 utakmice, upisao 48 pobjeda, 11 remija i 14 poraza.

Prošle sezone je zagrebačkom timu donio "duplu krunu".

Do daljeg će ekipu voditi Jerko Leko, trener B tima "modrih".

Biće na klupi u susretima protiv Sanderlenda i Varaždina.

Ovaj 51-godišnjak je pre Dinama vodio nekolicinu hrvatskih klubova, posljednji u nizu bio mu je Slaven Belupo do 2025. godine.

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