Dinamo Zagreb otpustio trenera

Autor:ATV redakcija
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Mario Kovačević više nije trener zagrebačkog Dinama.
Presudio mu je poraz od Rudeša (1:0), tako da će nakon 17 meseci napustiti "modre".
Klub je predvodio na 73 utakmice, upisao 48 pobjeda, 11 remija i 14 poraza.
Prošle sezone je zagrebačkom timu donio "duplu krunu".
Do daljeg će ekipu voditi Jerko Leko, trener B tima "modrih".
Biće na klupi u susretima protiv Sanderlenda i Varaždina.
Ovaj 51-godišnjak je pre Dinama vodio nekolicinu hrvatskih klubova, posljednji u nizu bio mu je Slaven Belupo do 2025. godine.
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