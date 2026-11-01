Dijego Simeone stigao na vrh vječne liste

Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su Levante sa 2:0 u okviru 11. kola španske La Lige. Pored osvajanja bodova kojima su „jorgandžije” privremeno zauzele vrh tabele, susret je obilježio istorijski domet šefa stručnog štaba Dijega Simeonea.

Trijumf je obezbjeđen golovima Alehandra Grimalda, koji je mrežu zatresao u 28. minutu, i Đulijana Simeonea, strijelca u 62. minutu utakmice.

Ova pobjeda bila je ukupno 344. prvenstvena za argentinskog trenera na klupi madridskog tima. Time se Simeone izjednačio sa čuvenim Luisom Aragonesom na prvom mjestu večne liste trenera sa najviše pobjeda u istoriji šampionata Španije.

Statistika dodatno naglašava težinu ovog rezultata:

Efikasnost u mečevima: Simeone je do kote od 344 pobjede stigao kroz 565 susreta, dok je Aragonesu za isti broj uspjeha bilo potrebno 756 mečeva.

Klupska odanost: Argentinac je kompletan učinak upisao vodeći isključivo Atletiko Madrid, dok je Aragones svoje pobjede bilježio na klupama osam različitih španskih timova.

Na prvenstvenoj tabeli Atletiko Madrid ima 28 bodova - dva manje u odnosu na vodeću Barselonu, te četiri boda više, uz meč više, u poređenju sa Real Madridom. U jeku aktuelne borbe za bodove, Simeone je zabilježio novi klupski i španski rekord, a već sa sljedećim trijumfom osamiće se na samom vrhu kao apsolutni rekorder La Lige.