Najgori Junajted u posljednje 42 godine!

Fudbaleri Mančester junajteda poraženi su od Čelsija rezultatom 2:0 na gostovanju, čime su produžili niz na devet utakmica bez pobjede u svim takmičenjima.

To je najduži takav niz kluba još od septembra 1984. godine.

Čelsi je do pobjede stigao golovima Morgana Rodžersa i Kola Palmera iz penala, dok je Lisandro Martines obilježio loše izdanje gostiju. Argentinac je kumovao prvom pogotku domaćina, a potom skrivio jedanaesterac i zaradio crveni karton.

Pritisak na trenera Majkla Karika sve je veći, ali on očekuje da će predvoditi ekipu i u narednom meču protiv Rome.

Kriza je posebno izražena na gostovanjima, pošto Junajted nije pobijedio na posljednjih sedam utakmica na strani u svim takmičenjima.

Takav niz klub nije imao još od sezone 1973/74, kada je posljednji put ispao iz elitnog ranga engleskog fudbala.