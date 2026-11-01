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Najgori Junajted u posljednje 42 godine!

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01.11.2026 11:28

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Најгори Јунајтед у посљедње 42 године!
Foto: Tanjug/AP/Ian Walton

Fudbaleri Mančester junajteda poraženi su od Čelsija rezultatom 2:0 na gostovanju, čime su produžili niz na devet utakmica bez pobjede u svim takmičenjima.

To je najduži takav niz kluba još od septembra 1984. godine.

Čelsi je do pobjede stigao golovima Morgana Rodžersa i Kola Palmera iz penala, dok je Lisandro Martines obilježio loše izdanje gostiju. Argentinac je kumovao prvom pogotku domaćina, a potom skrivio jedanaesterac i zaradio crveni karton.

Pritisak na trenera Majkla Karika sve je veći, ali on očekuje da će predvoditi ekipu i u narednom meču protiv Rome.

Kriza je posebno izražena na gostovanjima, pošto Junajted nije pobijedio na posljednjih sedam utakmica na strani u svim takmičenjima.

Takav niz klub nije imao još od sezone 1973/74, kada je posljednji put ispao iz elitnog ranga engleskog fudbala.

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Mančester junajted

Fudbal

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