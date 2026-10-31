Šok za Mančester siti: Brajton odnio tri boda, Haland i saigrači se ispromašivali

Fudbaleri Brajtona priredili su veliko iznenađenje savladavši Mančester siti rezultatom 1:0 u utakmici u kojoj su izabranici Enca Mareske stvorili veliki broj prilika, ali nisu uspjeli da pronađu put do protivničke mreže.

Junak gostujuće ekipe bio je golman Bart Verbrugen, koji je nizom sjajnih intervencija sačuvao prednost Brajtona, dok je jedini pogodak na utakmici postigao Jasin Ajari u 11. minutu.

Akciji koja je odlučila pobjednika prethodilo je dodavanje Maksima de Kajpera, koji je u dobroj poziciji za udarac odlučio da uposli saigrača. Ajari je prihvatio loptu i preciznim udarcem u donji desni ugao savladao Đanluiđija Donarumu.

Mančester siti je nakon primljenog gola preuzeo inicijativu i počeo da stvara prilike. Iliman Ndiaje je u 22. minutu šutirao glavom pored gola, a samo tri minuta kasnije našao se oči u oči sa Verbrugenom, koji je odličnom intervencijom spriječio izjednačenje.

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Brajton je u 34. minutu mogao da udvostruči prednost, ali je Donaruma sjajno zaustavio pokušaj Dijega Gomeza.

U drugom poluvremenu viđena je prava opsada gola gostiju. Posebno se izdvaja prilika Ndiajea u 52. minutu, kada je njegov udarac Verbrugen odbranio i skrenuo loptu u stativu.

Samo deset minuta kasnije golman Brajtona ponovo je bio u centru pažnje. Najprije je zaustavio pokušaj Mateusa Nunjesa u situaciji jedan na jedan, a potom je odbranio i opasan udarac glavom Erlinga Halanda nakon kornera.

Siti je nastavio da napada, a Ndiaje je u 76. minutu šutirao tik pored desne stative. Tri minuta kasnije u igru je umjesto Joška Gvardiola ušao Fil Foden, ali ni njegov ulazak nije donio preokret.

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Prava drama viđena je u završnici susreta. Brajton je u 88. minutu zaprijetio preko Džeka Hinšelvuda, čiji je udarac prošao tik pored stative, a već u narednom napadu Siti je propustio ogromnu priliku za izjednačenje.

Nakon intervencije Verbrugena lopta se odbila do Nika O'Rajlija, koji je iz neposredne blizine šutirao glavom, ali je promašio gol.

Posljednju veliku priliku domaći su imali u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Džeremi Doku je poslije odličnog prodora šutirao u lijevu stranu gola, ali je Verbrugen još jednom sjajno reagovao i potvrdio status junaka utakmice.

Brajton je tako odolio brojnim napadima Mančester sitija i minimalnu prednost iz 11. minuta sačuvao do posljednjeg sudijskog zvižduka.