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Mančester junajted nastavlja da tone, Čelsi lako do pobjede

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31.10.2026 15:32

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Морган Роџерс, фудбалер Челсија, слави након постигнутог поготка против Манчестер јунајтеда у суботу, 31.10.2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ian Walton

Golovima Morgana Rodžersa i Kol Palmera Čelsi je produžio crni niz Mančester junajteda i slavio sa 2:0 u Londonu, u okviru devetog kola Premijer lige Engleske.

Ovo je peti meč zaredom u kojem Crveni đavoli ne znaju za pobjedu. Nalaze se na 16. mjestu tablete i imaju -5 golova.

Juanjted je uspio u 34. minutu da podigne sa stolica svoje navijače, međutim, vrlo brzo je reagovao sudija koji je uz pomoć VAR-a poništio postignuti gol.

Prvo poluvrijeme nije donijelo naročito puno uzbuđenja, ali drugo jeste. Pet minuta nakon sudijskog zvužduka Morgan Rodžers postiže gol za Čelsi.

Četiri minuta nakon toga, Lisandro Martinez zbog povlačenja igrača Čelsija dobija žuti karton. Strasti se nisu smirile, pa Martinez četiri minuta kasnije laktom udara igrača Čelsija u šesnaestercu zbog čega dobija drugi žuti karton, a Čelsi penal.

Palmner je šutao sa bijele tačke i bio precizan.

Dobrom igrom Čelsi i u 71. minutu stiže do trećeg gola, međutim, poništen je zbog nedozvoljene pozicije.

Čelsi se ovom pobjedom održava prvi vrhu tabele. Uz utakmicu viška nalaze se na četvrtoj poziciji sa 16 bodova, koliko ima i Brajton koji je iznad njih. Mančester siti i Arsenal su na prvom, odnosno drugom mjestu tabele sa 21 bodom, dok je Liverpul na petoj poziciji.

Junajted bi sa sedam osvojenih bodova mogao u zonu ispadanja. Iako su trenutno na šesnaestoj poziciji, imaju utakmicu više od ekipa sa dna tabele.

Naredni meč koji ih očekuje je u okviru Lige šampiona protiv Rome koja je napatila i Real Madrid, a u Premijer ligi prvo će dočekati Astron Vilu, a zatim gostovati Liverpulu.

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Mančester junajted

Premijer liga Engleske

Čelsi

Fudbal

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