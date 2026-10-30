Zbog Vlahovića se digla bura u Turskoj – Bešiktaš osuo paljbu

Dešavanja u turskom fudbalu izazvala su novu buru, a u centru pažnje našao se Bešiktaš, koji je javno kritikovao zvaničnog emitera utakmica tamošnjeg prvenstva zbog načina na koji prikazuje sporne situacije na terenu.

Istanbulski klub smatra da televizijska kuća ne primjenjuje jednake kriterijume kada su u pitanju incidenti u kojima učestvuju fudbaleri različitih ekipa.

Kao glavni primjer naveden je slučaj Dušana Vlahovića, koji je poslije utakmice sa Fenerbahčeom naknadno kažnjen, nakon što je sporni potez više puta emitovan iz različitih uglova.

U Bešiktašu smatraju da je takav pristup značajno uticao na odluku nadležnih organa Fudbalskog saveza Turske, dok je potpuno drugačija slika, prema njihovim riječima, viđena poslije posljednjeg velikog istanbulskog derbija između Galatasaraja i Fenerbahčea.

Po završetku tog susreta došlo je do masovne tuče u kojoj je učestvovao veliki broj igrača, a crno-bijeli su posebno nezadovoljni zbog načina na koji je televizija pratila čitav događaj.

„Na utakmici odigranoj prethodnih nedjelja, jedan trenutni potez našeg igrača Dušana Vlahovića zvanični emiter prikazivao je mnogo puta, iz različitih uglova, praktično ga predstavljajući kao poseban slučaj javnosti i Pravnoj službi Fudbalskog saveza Turske, što je dovelo do suspenzije našeg fudbalera“, navodi se u saopštenju Bešiktaša.

Iz istanbulskog kluba potom su direktno ukazali na razliku u televizijskom tretmanu dva događaja i ocijenili da je ponašanje emitera nakon derbija nedopustivo.

„Tokom masovne tuče po završetku sinoćnjeg derbija Galatasaraja i Fenerbahčea, u kojoj su učestvovale desetine fudbalera, uz brojne fizičke obračune i napade, ponašanje istog emitera predstavljalo je potvrdu dvostrukih standarda koji će ostati upamćeni u istoriji turskog sporta.“

Bešiktaš je posebno problematizovao činjenicu da su, kako tvrdi, incidenti u kojima učestvuju njegovi fudbaleri detaljno analizirani i prikazivani u krupnom planu, dok se u sličnim situacijama sa igračima drugih klubova koriste širi kadrovi.

„Kada je u pitanju Bešiktaš, postoji potreba da se svaki detalj prikaže izbliza. Zašto se onda, kada se tuku igrači drugih klubova, prelazi na široke kadrove kojima se prikrivaju incidenti?“

Na kraju saopštenja klub je postavio i pitanje da li će nadležni reagovati jednako brzo i odlučno prema svim učesnicima posljednjeg incidenta kao što je to bio slučaj sa Dušanom Vlahovićem.

„Hoćete li prema svim učesnicima tuče postupati istom brzinom i odlučnošću kao u slučaju Dušana Vlahovića?“, zaključuje se u saopštenju Bešiktaša.

(b92)