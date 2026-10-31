Sitiju se ne piše dobro: Nakon 114 tačaka optužnice prijeti mu šokantna kazna

Autor:ATV redakcija
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Fudbalski klub Mančester siti nalazi se u izuzetno teškoj situaciji i prijeti mu drakonska kazna zbog dugogodišnjeg kršenja pravila finansijskog fer-pleja.
Prema navodima portala „Fudbaler insajder“, aktuelnom engleskom velikanu moglo bi biti oduzeto između 40 i 50 bodova u jednoj takmičarskoj sezoni.
Klub je proglašen krivim po čak 114 od ukupno 115 tačaka optužnice za finansijske malverzacije koje su počinjene u periodu između 2009. i 2018. godine.
Iako konačna odluka Premijer lige još uvijek nije zvanično donesena, ovakav scenario potpuno bi uništio šampionske ambicije kluba i borbu za plasman u Evropu.
Kao jedini vid ohrabrenja može poslužiti primjer Evertona, koji je tokom sezone 2023/24 uspio preživjeti oduzimanje 10 bodova i sačuvati premijerligaški status.
Pored drastičnog oduzimanja bodova, Građanima se piše i zabrana dovođenja pojačanja u narednim prelaznim rokovima, što objašnjava velike troškove u proteklom periodu.
Iako se suočava sa ogromnim problemima van terena, Mančester siti na zelenom terenu pruža dobre partije pod vođstvom Enca Mareske.
Klub je tek u osmom kolu pretrpio prvi prvenstveni poraz, te sa 21 osvojenim bodom, rame uz rame sa Arsenalom, nastavlja bitku za sam vrh tabele.
Uz to, uspješno je preskočena prepreka u kupu protiv Brajtona, dok u Ligi šampiona ekipa ima dvije ostvarene pobjede i jedan poraz od PSŽ-a, prenosi Avaz.
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