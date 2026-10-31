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Sitiju se ne piše dobro: Nakon 114 tačaka optužnice prijeti mu šokantna kazna

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31.10.2026 10:13

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Ситију се не пише добро: Након 114 тачака оптужнице пријети му шокантна казна
Foto: Tanjug / AP / Peter Powell

Fudbalski klub Mančester siti nalazi se u izuzetno teškoj situaciji i prijeti mu drakonska kazna zbog dugogodišnjeg kršenja pravila finansijskog fer-pleja.

Prema navodima portala „Fudbaler insajder“, aktuelnom engleskom velikanu moglo bi biti oduzeto između 40 i 50 bodova u jednoj takmičarskoj sezoni.

Klub je proglašen krivim po čak 114 od ukupno 115 tačaka optužnice za finansijske malverzacije koje su počinjene u periodu između 2009. i 2018. godine.

Moguće sankcije i primjeri iz prošlosti

Iako konačna odluka Premijer lige još uvijek nije zvanično donesena, ovakav scenario potpuno bi uništio šampionske ambicije kluba i borbu za plasman u Evropu.

Kao jedini vid ohrabrenja može poslužiti primjer Evertona, koji je tokom sezone 2023/24 uspio preživjeti oduzimanje 10 bodova i sačuvati premijerligaški status.

Pored drastičnog oduzimanja bodova, Građanima se piše i zabrana dovođenja pojačanja u narednim prelaznim rokovima, što objašnjava velike troškove u proteklom periodu.

Uspjesi na terenu uprkos pritiscima

Iako se suočava sa ogromnim problemima van terena, Mančester siti na zelenom terenu pruža dobre partije pod vođstvom Enca Mareske.

Klub je tek u osmom kolu pretrpio prvi prvenstveni poraz, te sa 21 osvojenim bodom, rame uz rame sa Arsenalom, nastavlja bitku za sam vrh tabele.

Uz to, uspješno je preskočena prepreka u kupu protiv Brajtona, dok u Ligi šampiona ekipa ima dvije ostvarene pobjede i jedan poraz od PSŽ-a, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Mančester siti

Kazna

Fudbal

Željka Cvijanović

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