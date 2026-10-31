Atletiko na vrhu Španije

"Jorgandžije" imaju 28 bodova nakon 11 odigranih utakmica i to je bod više od Barselone koja ima utakmicu manje, a u 21 čas u subotu dočekaće Alaves na svom stadionu.

To znači da Atletiko ima minimum pet sati da bude na vrhu LaLige.

Do ove, devete pobjede u šampionatu, došli su bez većih problema iako su igrali u gostima protiv ekipe Levantea.

Grimaldo je u 36. minutu donio prednost Madriđanima, da bi im drugi gol potom bio poništen, ali je bravurom Đulijana Simeonea Atletiko poveo sa 2:0 u 62. minutu.