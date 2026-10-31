Logo

Atletiko na vrhu Španije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
31.10.2026 17:27

Komentari:

0
Атлетико на врху Шпаније
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Fudbaleri madridskog Atletika su sada na vrhu španskog fudbala!

"Jorgandžije" imaju 28 bodova nakon 11 odigranih utakmica i to je bod više od Barselone koja ima utakmicu manje, a u 21 čas u subotu dočekaće Alaves na svom stadionu.

To znači da Atletiko ima minimum pet sati da bude na vrhu LaLige.

Do ove, devete pobjede u šampionatu, došli su bez većih problema iako su igrali u gostima protiv ekipe Levantea.

Grimaldo je u 36. minutu donio prednost Madriđanima, da bi im drugi gol potom bio poništen, ali je bravurom Đulijana Simeonea Atletiko poveo sa 2:0 u 62. minutu.

Podijeli:

Tagovi :

Atletiko Madrid

fudbaler

LaLiga

Komentari (0)

Više iz rubrike

Некадашњи капитен Партизана Владимир Стојковић позвао је управу црно-бијелих да поднесе оставке, критиковао резултате клуба и поручио да је спреман да помогне његовом опоравку.

Fudbal

Stojković se ponudio Partizanu: Pozvao upravu da podnese ostavku

2 h

0
Морган Роџерс, фудбалер Челсија, слави након постигнутог поготка против Манчестер јунајтеда у суботу, 31.10.2026. године.

Fudbal

Mančester junajted nastavlja da tone, Čelsi lako do pobjede

3 h

0
Ситију се не пише добро: Након 114 тачака оптужнице пријети му шокантна казна

Fudbal

Sitiju se ne piše dobro: Nakon 114 tačaka optužnice prijeti mu šokantna kazna

8 h

0
Због Влаховића се дигла бура у Турској – Бешикташ осуо паљбу

Fudbal

Zbog Vlahovića se digla bura u Turskoj – Bešiktaš osuo paljbu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima